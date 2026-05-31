EdoMéx mejora conectividad en vialidad Ocoyoacac–Tenango

Redacción

Redacción 31 mayo, 2026

31 mayo, 2026 Municipios

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Ocoyoacac, Méx.– Para mejorar la conectividad y movilidad de las y los mexiquenses, el Gobierno del Estado de México reconstruye la carretera Ocoyoacac-Tenango del Valle, obra que permitirá una reducción de hasta 40 minutos en los traslados de 8 mil vehículos que transitan diariamente por esta ruta.

“Es un beneficio para todos. ¡Qué bueno que el Gobierno está haciendo algo por la mejoría! Me parece bien, porque yo creo que cuando se termine va a ser rápido el trayecto, antes sí era mucho y los carros se dañaban”, expresó Daniel Sánchez, usuario de la vialidad.

Este proyecto, que forma parte de las acciones del “2026, Año de las Obras en EdoMéx” mejorará la conectividad de 192 mil habitantes de los municipios de Ocoyoacac, Xalatlaco, Tianguistenco, Almoloya del Río, Texcalyacac y Tenango del Valle.

Además, beneficiará a miles de peregrinos y personas que se dirigen al Santuario de Chalma; así como a comerciantes de los sitios turísticos de La Marquesa y Malinalco.

“La verdad es que mucha gente transita, va a la ciudad o los turistas vienen aquí y la verdad es que no conocen la carretera y se ponen en riesgo, para ellos va a ser mejor la seguridad de venir aquí y decir que ya la carretera está en mejores condiciones”, comentó Beatriz Baltazar, comerciante de La Marquesa.

La intervención de los 39.7 kilómetros consiste en el mejoramiento integral de la superficie de rodamiento mediante fresado, colocación de mezcla asfáltica y balizado. Así como limpieza, mantenimiento de cunetas y cambio de señalización.

Con este tipo de obras, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez atiende vialidades que por años permanecieron en abandono para garantizar traslados seguros para las y los mexiquenses