Alcalde de Metepec entrega parque renovado en Las Haciendas

Metepec, Méx.- El alcalde Fernando Flores Fernández, entregó la rehabilitación del parque de la colonia Las Haciendas, como parte de una estrategia de recuperación de espacios públicos orientada a fortalecer la convivencia familiar, promover el deporte y contribuir al mejoramiento del tejido social en Metepec.

La obra forma parte de las acciones de intervención urbana impulsadas por la administración local para dignificar áreas comunes y devolver a la ciudadanía espacios seguros y funcionales para el esparcimiento.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, la renovación del parque incluyó diversas mejoras en infraestructura y equipamiento. Entre las principales acciones destaca la instalación de nueva iluminación con tecnología LED, lo que permitirá mejorar la visibilidad nocturna y reforzar las condiciones de seguridad en la zona.

Asimismo, se llevó a cabo la rehabilitación integral de la cancha de basquetbol, con trabajos de acondicionamiento que buscan fomentar la práctica deportiva entre niñas, niños y jóvenes de la colonia.

En materia de áreas verdes, se realizaron labores de poda selectiva, limpieza y mantenimiento de árboles, con el objetivo de mejorar la imagen del espacio y garantizar su conservación.

El proyecto también contempló la rehabilitación de zonas de convivencia, incluyendo palapas y bancas, pensadas para el uso de las familias y vecinos que acuden al lugar como punto de reunión y recreación.

Durante la entrega del espacio, el presidente municipal destacó la importancia de que la ciudadanía haga suyo este tipo de espacios rehabilitados, subrayando que su conservación depende en gran medida del uso responsable y la participación comunitaria.

Reiteró que la recuperación de parques y áreas públicas forma parte de una política de gobierno enfocada en mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante entornos más seguros, ordenados y accesibles.

Con esta intervención en la colonia Las Haciendas, el gobierno municipal continúa con su programa de rehabilitación de espacios públicos, con el propósito de ampliar las áreas destinadas a la convivencia social y al desarrollo comunitario en Metepec.