Finanzas sanas permiten la entrega de apoyos a diferentes sectores sociales de Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, encabezó la entrega de 11 mil 450 apoyos de las tarjetas “Familiar”, Mamá Soltera”, “Plateada” y “Personas con Discapacidad”, apoyos que se entregan desde hace 11 años, como resultado de las finanzas sanas y del buen gobierno a favor de quienes más lo necesitan y puedan cubrir sus necesidades básicas en cada sector de la población y fortalecer su economía.

Al encabezar el arranque de esta entrega para habitantes de las colonias, Jesús del Monte y La Retama, así como de la comunidad de Santiago Yancuitlalpan, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, como resultado de las finanzas sanas y de la buena administración de los recursos, se entregan estos apoyos desde hace 11 años, en beneficio de quienes más lo necesitan, promoviendo la igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida en Huixquilucan.

“Este gobierno maneja finanzas sanas y eso es lo importante, que este recurso va precisamente para apoyos. Nosotros no le estamos quitando con este programa absolutamente nada a ninguna otra área del Ayuntamiento; al contrario, esto lo podemos realizar gracias a que manejamos un buen gobierno”, compartió la alcaldesa.

En este marco, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ana Luisa Pérez Aguilar, mencionó que, a través de este organismo, se entregan apoyos a sectores vulnerables, entre ellos personas con discapacidad, ya sea física, sensorial o intelectual; y a adultos mayores, para que tengan una atención digna y de calidad.

También, se apoya a madres solteras que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica y a las familias del municipio que atraviesan alguna situación similar, apoyándolos para cubrir sus necesidades básicas.

“Mi más profundo agradecimiento a una mujer que ha hecho de la cercanía y el compromiso social el sello de la actual administración, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, por esta incansable labor y por ser el motor que nos impulsa todos los días a ser mejores servidores públicos”, dijo.

El Sistema Municipal DIF de Huixquilucan destinó 6 mil 500 apoyos a las tarjetas “Familiar”, tres mil a “Mamá Soltera”, mil 250 a “Plateada” y 700 a “Personas con Discapacidad”, lo que demuestra un esfuerzo integral que protege el tejido social y la economía de las familias que más lo necesitan, reafirmando su compromiso con la población vulnerable del territorio.