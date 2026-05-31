Tren Felipe Ángeles traslada todos los días a más de 30 mil pasajeros

Zumpango, Méx.- De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Tren Felipe Ángeles que conecta a la Ciudad de México, Estado de México y el estado de Hidalgo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), traslada diariamente a más de 30 mil pasajeros, lo que transforma su movilidad hacia la zona centro del país.

A poco más de un mes de la puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles, Buenavista – AIFA, este medio de transporte se ha convertido en una nueva alternativa de transporte para las personas usuarias del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y para quienes se trasladan entre la Ciudad de México y la zona nororiente del Estado de México.

De acuerdo con la SICT, con esta puesta en operación, el Tren Felipe Ángeles llega al AIFA y abre una conexión directa con uno de los puntos estratégicos de movilidad del Valle de México.

Con la puesta en operación en abril pasado, el Tren Felipe Ángeles, Buenavista – AIFA, cuenta con 7 estaciones, 4 trenes en servicio y capacidad máxima de 720 personas por tren.

El recorrido entre Buenavista y el AIFA es de 43 kilómetros en menos de 60 minutos, esto considera 19.5 kilómetros de infraestructura compartida entre Buenavista y Lechería, y 23 kilómetros de nueva infraestructura entre Lechería y el AIFA. La operación inició con una velocidad máxima de 100 kilómetros (km) por hora, velocidad promedio de 40 kilómetros (km) por hora y frecuencia de 30 minutos.

A la fecha, el Tren Felipe Ángeles cuenta con dos tarifas promocionales, que siguen vigentes y las cuales ascienden a 45 pesos para los viajes que tengan como origen o destino el AIFA, y de 11.50 pesos para los viajes entre estaciones intermedias. El acceso es únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada, con lectura en la estación de origen y en la estación de destino.

La operación también cuenta con horarios amplios, homologados con el Metro de la Ciudad de México: de lunes a viernes, de 05:00 a 00:00 horas; sábados, de 06:00 a 00:00 horas; domingos y festivos, de 07:00 a 00:00 horas.