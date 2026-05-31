Medallas y esfuerzo llevan a frontenistas de la UAEMéx al podio nacional

Toluca, Méx.- La dedicación de años de entrenamiento encontró recompensa para los universitarios Diego Benítez Albiter y Sofía Camino Gómez, quienes consiguieron destacadas actuaciones en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, al obtener diversas medallas para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en la disciplina de frontenis.

Los estudiantes auriverdes demostraron su calidad deportiva frente a los mejores exponentes universitarios del país. Diego Benítez, alumno de la Licenciatura en Cirujano Dentista, logró colgarse las medallas de oro y plata, mientras que Sofía Camino, estudiante de la Facultad de Economía, conquistó el oro en pareja mixta de frontenis y la plata en pareja de pelota olímpica.

Más allá de los resultados, ambos coincidieron en que el éxito alcanzado fue producto de la confianza, la comunicación y el trabajo conjunto dentro de la cancha. La pareja universitaria encontró la fórmula para responder en los momentos de mayor presión y superar cada uno de los desafíos que se presentaron durante la competencia.

Para Diego, el frontenis representa una disciplina que exige preparación física y fortaleza mental. El universitario recordó que en competencias anteriores las circunstancias no le permitieron mostrar su nivel, por lo que esta actuación tuvo un significado especial al ver reflejado el esfuerzo realizado durante su preparación.

En el caso de Sofía, su historia con el frontenis comenzó desde la niñez, impulsada por la influencia familiar y por el ambiente deportivo que encontró en Zinacantepec. La atleta destacó que este deporte le ha permitido crecer tanto en el ámbito competitivo como en el personal, al fomentar valores como la disciplina y el compañerismo.

Los medallistas también reconocieron el respaldo brindado por la UAEMéx a sus deportistas representativos y señalaron que la institución ofrece múltiples oportunidades para que los estudiantes desarrollen su talento en distintas disciplinas.

Con estos resultados, la Universidad Autónoma del Estado de México continúa consolidándose como una de las instituciones más competitivas del país en el ámbito deportivo universitario, gracias al compromiso y la entrega de atletas que ponen en alto los colores auriverdes.