En Toluca se apertura centro permanente de atención psicológica para atender salud mental: Moreno

Toluca, Méx.- El presidente municipal de Toluca, anuncio la apertura de un centro atención y acompañamiento psicológico permanente en la delegación Los Sauces, para poder atender la salud mental.

Dijo que Toluca enfrenta una crisis de salud mental con un registro de 14 casos de suicidios en lo que va de 2026 y que la tendencia se vincula de forma estrecha al consumo excesivo de alcohol y sustancias ilícitas, pues se tienen un registro de 19 suicidios en 2024, 21 en 2025 y en lo que va del año 2026 Son 14 casos.

Dio a conocer que este nuevo espacio, se encuentra ubicado junto a la Cruz Roja, recibirá el apoyo de organizaciones de la sociedad civil para brindar terapia a niños, jóvenes y adultos que requieran auxilio.

El presidente municipal asumió una postura de total honestidad frente a la población y compartió su propia historia de vida al confesar de manera abierta que, en el pasado, él mismo experimentó momentos difíciles acompañados de pensamientos negativos de esa naturaleza.

“La decisión de revelar este capítulo tan personal tiene como único propósito demostrar que existe una salida real si se busca el apoyo adecuado con los profesionales de la salud”.

Moreno Bastida hizo un llamado urgente a la población, en especial a los jóvenes, a quienes pidió que jamás opten por la falsa salida del suicidio.

También anunció que, para robustecer la estrategia de prevención, buscará un convenio estratégico con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a fin de extender la red de ayuda a más puntos del municipio.

Finalmente, convocó a las asociaciones civiles a coordinar esfuerzos con el Gobierno municipal para rescatar inmuebles públicos que hoy lucen desocupados o vandalizados para transformarlos en refugios de atención psicológica.