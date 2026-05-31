Con festival, impulsan la salud menstrual como un derecho

Toluca, Méx.- Para visibilizar la salud menstrual como un tema de derechos, educación y salud en México, se realizó la tercera edición del Festival Ciclo M, en el que a través de actividades y experiencias fomentan el acceso a información científica, el diálogo abierto y la transformación social.

Organizado por Essity, UNICEF y la colectiva Menstruación Digna México, Ciclo M como parte de las conmemoraciones por el Día de la Higiene Menstrual, por lo que reunió esfuerzos del sector privado, organismos internacionales, educadoras menstruales y sociedad civil para continuar con la lucha para derribar tabúes y promover un cambio cultural con perspectiva de bienestar y dignidad.

De acuerdo con las activistas, México ha alcanzado avances en materia de salud menstrual, pero todavía persisten desafíos, ya que de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, elaborada por Essity, UNICEF y la colectiva Menstruación Digna México, el 75 por ciento de las personas menstruantes desconoce que el ciclo menstrual tiene cuatro fases, lo que refleja una brecha significativa en educación integral, además otra cifra significativa es que, el 66 por ciento de las personas menstruantes reportó poco o nulo acceso a información al momento de su primera menstruación.

“Los resultados de la Segunda Encuesta de Gestión Menstrual son muy claros: sí, hay avances en distintos frentes, pero también persisten brechas para lograr una salud menstrual digna en nuestro país. Por ello, el Festival Ciclo M se convierte en un espacio necesario de reflexión, en el que se visibiliza el ciclo menstrual y se concientiza a mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y personas menstruantes sobre este proceso biológico que muchas veces impacta otros aspectos de la vida”, indicó Palmira Camargo, directora de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos de Essity en Latinoamérica.

La jornada de talleres de Ciclo M 2026 reunió a infancias, adolescencias, familias y público en general en un espacio inclusivo, participativo y libre de estigmas, orientado a transformar la forma en que se entiende y se vive el ciclo menstrual, esto a través de metodologías creativas y basadas en evidencia, como la creación de fanzines, diarios de autoconocimiento, sesiones de yoga y dinámicas lúdicas como una lotería, se promovió el conocimiento integral del cuerpo, el combate a la desinformación y la reflexión sobre el papel de las masculinidades.

Asimismo, se realizaron conversatorios sobre diagnósticos situacionales, juventudes y menarquía, para ampliar la conversación hacia una vivencia menstrual más informada, consciente y digna.

“Normalizar la conversación sobre la menstruación y generar espacios seguros de salud y gestión digna es fundamental para que las nuevas generaciones construyan una relación positiva con su ciclo. En un mundo saturado de información poco confiable, brindar contenidos basados en ciencia en plataformas digitales es clave para garantizar decisiones informadas. Desde UNICEF destacamos que la menstruación es un derecho que debe ser reconocido, respetado y garantizado para la infancia y la adolescencia”, precisó Astrid Hollander, jefa de Educación en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México.

“Muchas niñas llegan a perder casi un mes de clases al año por la falta de acceso a productos menstruales, infraestructura adecuada y por las burlas o comentarios hirientes de sus compañeros. Esa incomodidad y esa exclusión no solo afectan su presente: los aprendizajes y oportunidades que se pierden en esa etapa difícilmente se recuperan después. Ahí radica la importancia del Festival Ciclo M: consolidarse como un espacio seguro para romper estigmas, para involucrar a toda la sociedad, porque la menstruación no debe ser un tema aislado ni privado: es una conversación que también pertenece a las familias, a las escuelas, a los hombres, a las infancias y a las comunidades”, mencionó Anahí Rodríguez, portavoz de Menstruación Digna México.

Finalmente, Ciclo M 2026 confirmó que avanzar en la gestión menstrual en México implica mucho más que el acceso a productos, ya que es necesario garantizar información veraz, espacios seguros y condiciones dignas para todas las personas menstruantes.