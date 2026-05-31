Alcalde de Naucalpan encabeza Jornada de Vacunación y Esterilización de perros y gatos

Naucalpan, Méx.- Durante la celebración de la Semana Nacional de Salud Pública, en Naucalpan se llevó a cabo la Jornada de Vacunación y Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos, encabezada por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, quien anunció, que su gobierno proyecta implementar una unidad móvil para dar una mayor atención a las mascotas y llegar a más comunidades para contribuir con el bienestar animal.

Esta jornada de llevó a cabo en el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios, donde se realizaron 150 esterilizaciones y se aplicaron 500 vacunas antirrábicas.

Con esta jornada, suman ya 10 sesiones en beneficio de las mascotas que se han realizado en conjunto con la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud del Estado de México y el Gobierno de Naucalpan.

El alcalde, agradeció, la coordinación con el Gobierno estatal, al implementar campañas y acciones en favor de los seres sintientes, quienes forman una parte importante de las familias.

Subrayó: “tenemos un compromiso muy especial con los seres sintientes. Somos una administración que se asume como un gobierno animalista, somos un gobierno que, si la visión animalista no se comparte, pues entonces el humanismo queda a medias”.

Recalcó que, la manera en que se cuida y se atiende a los seres sintientes, como los perros, gatos, habla de los valores y de la capacidad de asumir responsabilidades, de la empatía y de la capacidad de construir una mejor sociedad, más humana.

Enfatizó que, “esta jornada de esterilización y vacunación se vuelve una acción de salud pública que forma parte de un gran plan que, desde el Gobierno del Estado de México, se está planteando, al que nosotros nos sumamos y respaldamos con todo el entusiasmo. Protegemos vidas, cuando esterilizamos, prevenimos el abandono, cuando cuidamos a nuestros acompañantes, a nuestros seres sintientes y evitamos el sufrimiento”.

En cuanto al cuidado animal, destacó que, en el Hospital Público Veterinario, que se encuentra en San Luis Tlatilco, se han aplicado 50 mil vacunas y se han realizado 2 mil 900 esterilizaciones, así como diversas atenciones de mascotas.

Enfatizó que esta jornada de esterilización y vacunación antirrábica no es solo un procedimiento, es un acto de amor profundo, empatía y sobre todo de responsabilidad compartida.

Al evento, también asistieron el director de Medio Ambiente, Gustavo García Jaramillo, el Coordinador Regional Naucalpan de la Secretaría del Bienestar, Adrián Bernal y Monseñor José Martín Méndez Padrón, Rector de la Basílica de los Remedios.