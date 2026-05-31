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Redacción 31 mayo, 2026

31 mayo, 2026 Columnas

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Por Roberto Desachy Severino

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Salinas Pliego: De ultraderecha, mentiroso, admirador de Javier Milei, clasista, deudor y polarizador

En un régimen democrático son legítimas las aspiraciones político –electorales, aunque se basen en gritos y sombrerazos exultantes de ultraderechismo, polarización y clasismo, como implica que el personaje en cuestión pregone en su cuenta de X que “todos los seres humanos que se identifican con ideología de izquierda están bien pinches feos y son envidiosos del éxito de los demás”.

Y desde luego que tener deudas no siempre implica deshonor, irresponsabilidad, apatía, corrupción o delincuencia, ya que todos sufrimos malas rachas, accidentes, enfermedades, desempleo, infortunio o muchas situaciones fuera de nuestro control, que nos pueden llevar a no cumplir nuestros compromisos, incluso, con quienes dependen de nosotros.

Lo que sí es inmoral e ilegal es hacer una campaña política electoral fuera de tiempo, totalmente violatoria del marco que regula estos procesos en el país y basada en verdades a medias, mentiras completas, polarización y clasismo, como la que un día y otro también hace Ricardo Salinas Pliego, mejor conocido como el “tío Ricky”.

El 29 de este mes, en un evento con Adela Micha, aunque se cuidó de no autonombrarse precandidato para las elecciones del 2027 o 30, quizás para no ponerse bajo el escrutinio del INE, Salinas Pliego sí clamó parte de su presunta “propuesta” de gobierno y, como ha hecho desde que comenzó a dedicar su vida –y medio de comunicación, TV Azteca – a promover una campaña de odio contra Morena y la 4T, se dedicó a victimizarse y despotricar contra la izquierda.

TODAVÍA CON DEUDAS PENDIENTES

Ese día, ante el cuestionamiento directo de su interlocutora, el propietario de TV Azteca aseguró no arrastrar deudas.

También en su cuenta de X presume una y otra vez haber pagado lo que “el narcogobierno” le exigió, pero ese mismo día la secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Puebla tuvo que entregar en las oficinas de la empresa un procedimiento “derivado de multas administrativas federales por infracciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo determinadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en enero de 2026”, aclaró la dependencia.

Al parecer, el “tío Ricky” tiene deudas con sus empleados, como –en su momento – le ocurrió al verdadero dueño de canal 40, Javier Moreno Valle, cuando Salinas Pliego aprovechó el apoyo del gobierno federal panista y los problemas financieros del propietario de dicho medio de comunicación, para apropiarse de él: https://desdepuebla.com/2026/05/29/inicio-proceso-de-embargo-a-tv-azteca-puebla/

Incluso, aunque jura que ya pagó su endeudamiento con el SAT, poco o nada habla de la deuda de aproximadamente 580 millones de pesos de TV Azteca en Estados Unidos, generada a partir de bonos emitidos en 2017. Encabezados por “the Bank of New York Mellon”, sus presuntos acreedores lo señalan por prácticas dilatorias y no transparentar activos.

MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Como ciudadano y sedicente precandidato, Salinas Pliego puede tener las filias y fobias que quiera. Pero su medio de comunicación debería mostrar un mínimo de profesionalismo, ética, pluralidad e imparcialidad, ya que –se supone – tiene esa obligación moral y social con los mexicanos al ejercer una innegable influencia y labor PÚBLICAS.

Pero, lamentablemente, sin recato alguno, Tv Azteca reproduce el mismo clasismo y polarización que su propietario, que no tiene el menor empacho en postear en X “los zurdos de mierda siempre son iguales: ineptos, corruptos y mentirosos”, mientras en Puebla su empresa genera campañas de desinformación, manipulación y confrontación, como hicieron con el Cablebús: https://desdepuebla.com/2026/03/05/576066/

Sin pudor, el tío Ricky parece seguir las rutas de algunos personajes que, con sus programas o medios de comunicación como plataformas políticas, electorales y sociales, consiguieron alcanzar el poder, pero sumieron a sus países –y al mundo – en una actualidad de crisis económicas, enfrentamientos, polarización, división y hasta guerras, como Donald Trump o Volodímir Zelenski y Javier Milei.

Incluso, Salinas Pliego es un habitual reposteador de las arengas del presidente de Argentina contra la izquierda y a favor del capitalismo, a pesar de que muchos argentinos están avergonzados de que su jefe de Estado sea porrista oficial de sujetos tan “prestigiados”, como Donald Trump y Benjamín Netanyahu y esté provocando mucha más pobreza: https://desdepuebla.com/2026/03/11/salinas-pliegootro-milei-para-mexico-en-2030/

Tampoco puede omitirse que – al mismo tiempo que presume supuestos “logros” académicos de “Fundación Azteca” y echa la arenga de que, con el sector privado (él) al frente de la educación, los maestros y alumnos del país darían el salto al primer mundo – omite contestar por qué sus equipos de fútbol, Puebla y Mazatlán, llevan años entre los peores de la liga MX: https://desdepuebla.com/2025/10/05/el-problema-del-puebla-fc-es-que-a-su-propietario-no-le-interesa-el-deporte-chelis/