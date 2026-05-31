Destaca gobernadora que el EdoMéx respalda a Claudia Sheinbaum a dos años de su triunfo electoral

Tlalnepantla, Méx.– Con una multitudinaria concentración en la Plaza Cívica de Tlalnepantla, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó este domingo el respaldo de miles de mexiquenses a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la presentación del balance de los primeros 20 meses de su administración federal, realizada en el marco del segundo aniversario del triunfo electoral que la convirtió en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la República.

Desde este municipio mexiquense, considerado uno de los puntos de reunión más importantes del país para seguir el mensaje presidencial, el Estado de México se sumó al enlace nacional transmitido de manera simultánea a las 32 entidades federativas, donde la mandataria federal destacó los principales avances alcanzados por su gobierno en materia económica, social, educativa, de infraestructura y seguridad.

Ante una asistencia estimada en más de 75 mil personas provenientes de los 125 municipios mexiquenses, Delfina Gómez calificó el informe presidencial como una muestra de transparencia, compromiso y cercanía con la ciudadanía, al tiempo que reiteró el respaldo de la entidad al proyecto de transformación impulsado desde el Gobierno de México.

“Desde Tlalnepantla, de la mano de nuestro pueblo, escuchamos atentamente el mensaje de nuestra querida Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria son características que distinguen a nuestra Presidenta y a su gobierno”, expresó la mandataria estatal durante el acto.

La gobernadora aseguró que la amplia participación ciudadana reflejó el reconocimiento de los mexiquenses hacia las acciones emprendidas por el gobierno federal y destacó que la presencia de miles de asistentes fue una demostración de unidad y respaldo político al liderazgo de la presidenta.

“Mexiquenses de los 125 municipios respondieron al llamado de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum demostrando que no está sola y que tiene mucho pueblo que la respalda”, señaló Gómez Álvarez al destacar la movilización registrada en el municipio de Tlalnepantla.

Durante su intervención, la gobernadora enfatizó que el Estado de México ha sido beneficiado por diversos programas y proyectos impulsados desde la Federación, por lo que expresó su agradecimiento a nombre de la población mexiquense.

“Desde Tlalnepantla, miles de mexiquenses enviamos todo nuestro cariño y agradecimiento a nuestra querida Presidenta. Presidenta, no está sola; su pueblo mexiquense la respalda y la apoya”, afirmó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum presentó un balance de los logros alcanzados durante los primeros 20 meses de gobierno y sostuvo que México atraviesa una etapa de consolidación de la Cuarta Transformación, con resultados que, aseguró, han contribuido a mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Durante su mensaje, destacó indicadores relacionados con el crecimiento económico, la generación de empleo, la ampliación de programas de bienestar, las inversiones en infraestructura estratégica y los avances en los sectores educativo y de salud.

“México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo”, expresó la titular del Ejecutivo federal al presentar los principales resultados de su administración.

Asimismo, hizo un llamado a continuar fortaleciendo el proyecto de transformación nacional y a defender la soberanía del país frente a los retos actuales, subrayando que las decisiones fundamentales de la nación deben mantenerse en manos de los mexicanos.

“En México decidimos las y los mexicanos. La patria no se vende; la patria se ama y se defiende”, declaró Sheinbaum Pardo al cierre de su mensaje, el cual concluyó entre consignas de apoyo y vivas a México.

La jornada transcurrió en un ambiente de respaldo político y participación ciudadana, donde miles de asistentes siguieron el mensaje presidencial mediante pantallas instaladas en la Plaza Cívica de Tlalnepantla.

Con este acto, el gobierno mexiquense refrendó su respaldo a la administración federal y a la continuidad de las políticas impulsadas por la Cuarta Transformación, en un momento que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la gobernadora Delfina Gómez consideran clave para la consolidación del proyecto político iniciado hace ocho años.