Se refuerza en EdoMéx el control del Gusano Barrenador del Ganado

Metepec, Méx.- Ante la información difundida recientemente en algunos medios de comunicación sobre el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), el Gobierno del Estado de México precisa que, de acuerdo con cifras oficiales, con corte al 29 de mayo, la entidad registra 277 casos acumulados y de estos solo 34 activos, es decir, el 88 por ciento del total han sido curados.

Como parte de la estrategia integral de vigilancia epidemiológica y control sanitario, la Secretaría del Campo (SeCampo) estatal ha fortalecido las acciones de monitoreo y trampeo entomológico, lo que ha permitido evitar la propagación de aproximadamente 4 mil millones de moscas, lo que reduce significativamente el riesgo de dispersión de la plaga en territorio mexiquense.

En cuanto a los animales de compañía, el Centro de Protección Animal (CPA) reporta que en el acumulado histórico (277), 30 corresponden a miasis en perros en el Estado de México. De éstos, la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (DGSIA) de la SeCampo ha participado directamente en la atención de 14 casos, equivalentes a cerca del 47 por ciento del total reportado; el resto fue atendido por autoridades federales.

Asimismo, se identificó que uno de los 30 casos tuvo su origen en el estado de Querétaro, por lo que no corresponde a una infestación adquirida dentro del territorio mexiquense.

La atención brindada a los 14 perros afectados permitió retirar y destruir aproximadamente 280 larvas de Cochliomyia hominivorax, lo que evita potencialmente la emergencia de hasta 21 mil moscas adultas, acción que contribuye a interrumpir el ciclo biológico del parásito y disminuir el riesgo de nuevos contagios.

Desde el 27 de enero de 2026, el Gobierno estatal estableció mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) para fortalecer la vigilancia y atención de posibles casos en fauna doméstica, feral y silvestre, principalmente en la región sur del estado.

Posteriormente, el 21 de mayo, se reforzaron los acuerdos para incorporar a Cepanaf al Foro de Concientización sobre el Gusano Barrenador del Ganado, integrarlo a los módulos de atención de miasis, coordinar actividades de vigilancia y trampeo, así como promover el reporte oportuno de casos mediante asociaciones protectoras de animales.

Entre las principales acciones implementadas por el Gobierno del Estado de México destacan:

Capacitación, por parte del Senasica, de 40 médicos veterinarios integrados en 20 brigadas operativas.

Distribución de más de 300 kits zoosanitarios.

Operación de dos módulos especializados para la atención de miasis.

Innovación en sistemas de trampeo y vigilancia entomológica.

Atención y seguimiento epidemiológico permanente de casos sospechosos y confirmados.

Capacitación y apoyo a los municipios afectados los cuales cuentan también con personal para la atención de miasis.

Implementación del primer cerco sanitario preventivo del país, integrado por 11 municipios del sur del Estado de México.

La presencia de casos en animales de compañía confirma la importancia de fortalecer la coordinación entre Cepanaf, los municipios y las asociaciones protectoras de animales. Asimismo, evidencia que el Estado de México cuenta con una estrategia activa de vigilancia, detección y respuesta oportuna.

Es de suma importancia recordar que la infección por gusano barrenador del ganado no es mortal, sin embargo, es necesario vigilar que el ganado y los animales de compañía no tengan heridas y reportar de manera inmediata al teléfono 800 7512 100.

Las autoridades estatales reiteraron que la identificación de casos es resultado de una mayor capacidad de búsqueda, monitoreo y atención, y no de la ausencia de acciones gubernamentales. La coordinación interinstitucional iniciada desde enero continúa fortaleciéndose para proteger la salud animal y salvaguardar el patrimonio pecuario de las familias mexiquenses.