México y Alemania impulsan gobernanza global del agua rumbo a ONU 2026

Ciudad de México.- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra, y el ministro federal de Medio Ambiente de Alemania, Carsten Schneider, anunciaron una colaboración estratégica para fortalecer la cooperación internacional en materia hídrica de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026.

El acuerdo busca promover una gobernanza global del agua más efectiva, incluyente y orientada a resultados, en un contexto marcado por el estrés hídrico, el cambio climático y la creciente demanda de recursos hídricos en diversas regiones del mundo. Ambas naciones coincidieron en la necesidad de impulsar soluciones innovadoras, fortalecer la cooperación técnica y fomentar mecanismos de gestión sostenible del agua.

Durante la visita oficial del ministro alemán a México, los gobiernos de ambos países sostuvieron reuniones de alto nivel enfocadas en temas de abastecimiento de agua, resiliencia hídrica, economía circular y protección ambiental. Schneider destacó que México es un socio estratégico para Alemania en América Latina en la búsqueda de soluciones frente a los desafíos climáticos y ambientales globales.

Como parte de esta agenda, representantes de ambos gobiernos participaron en el diálogo “México y Alemania, juntos por el agua: Oportunidades y alianzas para una gestión resiliente del agua”, donde se analizaron estrategias para mejorar la administración de los recursos hídricos, particularmente en el Valle de México, una de las regiones con mayores desafíos en materia de disponibilidad y distribución de agua.

La colaboración también contempla el intercambio de experiencias, conocimiento técnico y buenas prácticas para fortalecer políticas públicas relacionadas con el acceso al agua, la adaptación al cambio climático y la protección de ecosistemas estratégicos.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026 será uno de los principales foros internacionales para evaluar avances en el cumplimiento de los compromisos globales relacionados con el agua y el desarrollo sostenible, por lo que México y Alemania buscarán llegar con propuestas conjuntas que impulsen una acción internacional más coordinada y efectiva.

Entre los objetivos planteados destacan fortalecer la cooperación internacional, acelerar la implementación de soluciones para garantizar el acceso al agua como derecho humano y promover modelos de gestión que permitan enfrentar los efectos de la crisis climática sobre los recursos hídricos.