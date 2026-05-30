Capacitan a Órganos Internos de Control en transparencia y protección de datos

Ciudad de México.- La Subsecretaría de Buen Gobierno, a través de la Unidad de Protección de Datos Personales y el Órgano Administrativo Desconcentrado Transparencia para el Pueblo, impartieron una capacitación dirigida a personas titulares y enlaces de los Órganos Internos de Control (OIC), Unidades de Responsabilidades y Oficinas de Representación de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

La ceremonia de clausura del curso estuvo presidida por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, quien destacó que la transparencia, la protección de los datos personales y el control interno, una de las funciones de los Órganos Internos de Control, no son temas aislados, sino que forman parte de una misma arquitectura institucional y de derechos orientada a mejorar la gestión pública, prevenir irregularidades, combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.

“El Buen Gobierno no se construye a partir de la inercia, sino de la capacidad, la responsabilidad, los valores y la prevención. Por eso, cada proceso que se ordena, cada riesgo que se previene y cada derecho que se protege contribuye a construir un gobierno más íntegro y cercano a la gente”, aseguró Buenrostro Sánchez.

Los temas abordados en la capacitación permitieron construir conocimientos clave para la correcta aplicación de las disposiciones en las materias de acceso a la información y protección de datos personales, tomando en cuenta que los Órganos Internos de Control son instancias de vigilancia, prevención y responsabilidad administrativa, por lo que su labor contribuye a que las respuestas a la ciudadanía estén debidamente fundadas y que la clasificación de información atienda a las excepciones previstas en la ley.

El encuentro contó con la participación de la subsecretaria Anticorrupción, Guadalupe Araceli García Martínez; de la titular de Transparencia para el Pueblo, Tanivet Ramos; de la coordinadora General de Órganos Internos de Control, Perla Amorene Anaya Díaz; del titular de la Unidad de Protección de Datos Personales, José Vicente Peredo Vázquez; así como de representantes de más de 200 Órganos Internos de Control, Unidades de Responsabilidades y Oficinas de Representación de dependencias y entidades del Gobierno Federal.