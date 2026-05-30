Detectan afectaciones por obras de desazolve en Ciénegas de Lerma

Capulhuac, Méx.- Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó una visita de inspección a un predio ubicado dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Ciénegas de Lerma, en Capulhuac, donde detectó afectaciones derivadas de actividades de desazolve del río Acalote, realizadas sin autorización en materia de impacto ambiental. Los trabajos ocasionaron daños en una superficie aproximada de 7 mil 968 metros cuadrados (m²).

Durante la diligencia, se observó el depósito del material desazolvado sobre vegetación de humedal ribereño, así como derrames de aceite provenientes de la maquinaria utilizada para las obras, lo que generó afectaciones directas a este ecosistema.

Derivado de estas irregularidades, se impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las obras y actividades de desazolve del río Acalote, mediante la colocación de dos sellos en el predio inspeccionado.

De acuerdo con PROFEPA, la inspección se realizó como parte del programa de vigilancia e inspección en el Estado de México, durante la visita se verificó que las obras y actividades se desarrollaban sin contar la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental, pese a ubicarse dentro de un Área Natural Protegida (ANP).

Por tal motivo, la institución inició el proceso administrativo correspondiente y continuará realizando visitas de verificación para supervisar el cumplimiento de la medida de seguridad impuesta y evitar mayores afectaciones ambientales dentro del Área Natural Protegida Ciénegas de Lerma.