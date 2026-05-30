El Toluca busca conquistar la CONCACAF ante los Tigres de Gignac

Toluca, Méx.- La hora de la verdad llegó para los Diablos Rojos del Toluca. Este sábado, el conjunto escarlata disputará una de las finales más importantes de los últimos años cuando reciba a Tigres UANL en el Estadio “Nemesio Diez”, donde estará en juego el título de la CONCACAF Champions Cup 2026 y el pase a competencias internacionales de gran relevancia.

El encuentro se disputará a las 18:00 horas en una cancha que promete lucir repleta de aficionados que buscarán impulsar al equipo dirigido por Antonio Mohamed hacia la conquista de un campeonato internacional que se le ha negado en las últimas décadas.

Los Diablos llegan con la motivación de cerrar el semestre con un título que les permita reafirmar su protagonismo en el futbol mexicano. Para el estratega argentino, la clave estará en mantener la concentración durante todo el partido.

“Va a ser una final cerrada y disputada en la que los detalles marcarán la diferencia”, aseguró Mohamed en la víspera del compromiso.

Dentro del plantel mexiquense existe plena confianza en alcanzar el objetivo. Futbolistas como Paulinho, Marcel Ruiz, Jesús Angulo y Luis García han destacado la importancia de este torneo, no solo por el trofeo, sino por las oportunidades deportivas que representa.

Además del campeonato, el ganador obtendrá su clasificación al Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental, competencias que brindan una importante proyección internacional para cualquier institución de la región.

Sin embargo, enfrente estará un rival acostumbrado a los escenarios de máxima exigencia. Tigres UANL buscará imponer su experiencia en finales internacionales bajo el mando de Guido Pizarro, quien aseguró que su equipo está preparado para afrontar el reto en territorio escarlata.

El mediocampista Fernando Gorriarán advirtió que será fundamental jugar con personalidad en una cancha tan complicada como el Nemesio Diez, mientras que el delantero Ángel Correa reconoció que existe una motivación especial por conseguir la victoria ante Toluca.

Con dos planteles de gran calidad y un ambiente que promete ser espectacular, el “Infierno” será el escenario donde uno de los dos equipos escribirá una nueva página en la historia de la CONCACAF.