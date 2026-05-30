Katia Itzel García apunta a dirigir en México durante el Mundial 2026

Ciudad de México.- La árbitra mexicana Katia Itzel García, continúa consolidando una trayectoria histórica dentro del arbitraje nacional e internacional. Luego de ser incluida por la FIFA en la lista oficial de silbantes para la Copa del Mundo 2026, la mexicana reveló que su principal anhelo es poder dirigir uno de los encuentros que se disputarán en territorio nacional.

La designación representa un hecho sin precedentes para el arbitraje mexicano femenil, ya que García se convirtió en la primera árbitra del país en ser convocada para una justa mundialista de esta magnitud.

En declaraciones para ESPN, la silbante reconoció que el simple hecho de formar parte de la Copa del Mundo ya es un sueño cumplido, aunque confesó que le gustaría vivir esa experiencia en una cancha mexicana.

“Obviamente, mi ideal es dirigir un partido en un estadio de México, por todo lo que representa: la historia, el sentimiento y la emoción de estar en casa”, señaló.

La árbitra añadió que, independientemente de la sede que le asigne la FIFA, su objetivo es estar presente en el terreno de juego durante el certamen más importante del futbol.

Katia Itzel también compartió cómo recibió la noticia de su convocatoria. Explicó que todo ocurrió después de finalizar una sesión de entrenamiento, cuando comenzó a recibir numerosos mensajes en su teléfono celular.

Al revisar el grupo que comparte con las asistentes mexicanas Sandra Ramírez y Karen Díaz, encontró la lista oficial publicada por la FIFA y confirmó su presencia en el Mundial.

“Sentí mucha alegría, pero también tranquilidad por haber cumplido un sueño que llevaba años trabajando”, expresó.

La mexicana destacó que la selección de árbitras para una Copa del Mundo es el resultado de un proceso de evaluación constante que se extiende entre tres y cuatro años. Durante ese periodo, la FIFA analiza pruebas físicas, conocimientos teóricos y actuaciones en competencias nacionales e internacionales.

Gracias a sus destacadas participaciones en torneos organizados por la FIFA y la Concacaf, Katia Itzel García llegará al Mundial 2026 con la oportunidad de seguir marcando historia para el arbitraje mexicano y representar al país en el máximo escenario del futbol.