Realizan en Puebla 2da reunión de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas

Desde Puebla

El estado de Puebla fue sede de la segunda reunión nacional de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas 2026.

Durante un acto protocolario, el gobernador Alejandro Armenta Mier agradeció a los asistentes por elegir la entidad como punto de reunión.

Y aprovechó para destacar que atender la pobreza y marginación es hacer justicia, trabajar por los derechos sociales y con humanidad.

En este sentido, aseguró que desde Puebla se trabaja con amor en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.