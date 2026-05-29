UAEMéx revisará resultados de estímulos docentes

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) informó que realizará un análisis detallado de los resultados del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, luego de que integrantes del profesorado se manifestaron ante diversas inconformidades tras la notificación de los resultados.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la institución señaló que la Dirección de Estudios Profesionales, dependiente de la Secretaría Académica, inició una revisión exhaustiva de los resultados con el objetivo de identificar posibles inconsistencias y, en caso de encontrarlas, realizar los ajustes correspondientes.

La Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense, precisó que dicho análisis busca brindar certeza al personal académico respecto al proceso de evaluación y asignación de estímulos, por lo que se revisarán de manera puntual los casos reportados por las y los docentes.

Asimismo, destacó que uno de los compromisos de la actual administración es garantizar transparencia y claridad en este tipo de procedimientos, por lo que se realizarán las acciones necesarias para que cada profesora y profesor cuente con información detallada sobre su situación particular y pueda resolver cualquier duda o inconformidad.

Asimismo, la UAEMéx indicó que, una vez concluida la revisión del sistema y de los resultados, dará a conocer a la comunidad universitaria los hallazgos derivados del análisis, así como las medidas que se implementarán para corregir cualquier discrepancia que pudiera detectarse.

Con ello, la institución busca fortalecer la confianza del profesorado en los mecanismos de evaluación y asegurar que los resultados del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente se apeguen a criterios de equidad, transparencia y certeza.