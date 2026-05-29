Benefician a 77 mil habitantes con nuevo pozo en Ecatepec

Redacción

Redacción 29 mayo, 2026

29 mayo, 2026 Municipios

Municipios Ecatepec, EdoMéx, habitantes, Pozo

Ecatepec, EdoMéx, habitantes, Pozo 0 Comments

Ecatepec, Méx- A fin de cumplir con su compromiso de dotar de agua por la red a la población de Ecatepec, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss inauguró el pozo Suterm, construido con una inversión cercana a los tres millones de pesos de recursos propios en beneficio de 77 mil habitantes de 12 colonias.

Este es el segundo pozo del municipio con tecnología de punta y telemetría, lo que permite su monitoreo remoto a través de dispositivos móviles como tabletas o celulares.

En la colonia Río de Luz, donde fue construido el pozo en un terreno de la comunidad, la alcaldesa afirmó que coincide con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez que en Ecatepec el servicio del agua tendría que ser “lo primero que tuviéramos que estabilizar”, motivo por el que se han realizado obras de infraestructura hidráulica que han permitido que llegue el vital líquido a las familias.

Frente a líderes y vecinos, informó: “Yo vengo ahorita del Poder Judicial porque en las administraciones pasadas, producto justamente de toda la corrupción, de toda la irresponsabilidad en el tema del agua, inició una abogada un movimiento, que nada tiene que ver con nosotros, pero ya saben que todo lo heredamos y que también en estos temas que son tan sensibles siempre va a haber alguien que le saque raja política”.

Subrayó que la posición del Gobierno del Cambio con Honestidad es trabajar para resolver el problema del agua. “La estabilidad del agua es un derecho humano”.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo del agua Sapase, destacó que 11 pozos se pondrán en operación este año en Ecatepec, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua.

Con respecto al pozo Suterm, que produce 40 litros de agua por segundo, sostuvo que se construyó en un predio donde líderes anteriores querían instalar una gasolinera, pero “hoy es del pueblo y para el pueblo”.

El titular de Sapase enfatizó que la obra se realizó con recursos propios y mano de obra del organismo de agua, con inversión cercana a los tres millones de pesos; sin embargo, si lo hubiera realizado una empresa particular hubiera costado alrededor de ocho millones, por lo que “nos ahorramos cinco (…) ¿Eso qué quiere decir? que podemos hacer más acciones con el apoyo de ustedes”.

Las colonias beneficiadas con esta obra son: Primero de Agosto, Aldeas de Aragón, Ciudad Azteca Segunda Sección, Ciudad Azteca Tercera Sección, Hogar del Transportista, Josefa Ortiz de Domínguez, La Florida, La Florida Ciudad Azteca, Los Reyes Ecatepec, Progreso de la Unión, Río de Luz y Sagitario 8.

Mientras que las acciones realizadas fueron: construcción de casetas de control y cloración; limpieza del pozo (cepillado y pistoneo); reconstrucción del tren de descarga; equipamiento electromecánico (arrancadores, interruptores, transformador, bomba de succión, colocación de acometida eléctrica); conexión a la red principal de conducción y pintura general de la instalación, principalmente.