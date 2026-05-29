Rehabilitación de espacios públicos fortalece la convivencia social y familiar: Rodríguez

Atizapán, Méx.- El alcalde Pedro Rodríguez Villegas, cumplió un compromiso más a los atizapenses con la rehabilitación de distintos espacios públicos, los cuales fueron transformados en deportivos para las familias del municipio, acción con la que se fortalece la convivencia social y familiar.

Informó a los vecinos que los deportivos que fueron rehabilitados destacan los deportivos El Cerrito, Emiliano Zapata, Las Colonias, La Bonfil y Las Águilas, además de que en próximas fechas inicia la remodelación de los ubicados en Cerro Grande y Lomas de Atizapán.

Rodríguez Villegas, dijo que estas obras benefician a las familias de las comunidades El Cerrito, Emiliano Zapata, Las Colonias, La Bonfil y Las Águilas.

Como parte del rescate integral del espacio público, se construyó una cancha multiusos, así como cuatro áreas recreativas equipadas con juegos infantiles, aparatos de ejercicio y mobiliario urbano.

Asimismo, se realizaron trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, construcción de andadores, instalación de luminarias, colocación de bancas, rehabilitación perimetral y mejoramiento de baños sanitarios y oficinas existentes, dijo el alcalde.

Finalmente, Rodríguez Villegas expresó que el Gobierno de Atizapán de Zaragoza, refrenda su compromiso de recuperar espacios públicos que promuevan la integración familiar, la activación física y el bienestar de las y los atizapenses.