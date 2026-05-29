Llega el programa “Comaleras Bienestar” en apoyo a mujeres rurales del EdoMéx

Jocotitlán, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la producción de maíz nativo, impulsar su transformación y generar mayores ingresos para las familias campesinas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en marcha en el Estado de México el programa “Comaleras Bienestar”, una estrategia que busca dar valor agregado al grano mediante la elaboración y comercialización de tortillas, tostadas y otros productos derivados.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Jocotitlán, la mandataria federal encabezó, junto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la entrega de los primeros 100 equipamientos destinados a mujeres dedicadas a la transformación artesanal del maíz, como parte del Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz”.

Ante productoras, campesinos y autoridades federales y estatales, Sheinbaum destacó que el objetivo central del programa es que las comunidades rurales obtengan mayores beneficios económicos a partir de su producción, evitando que la ganancia se limite únicamente a la venta del grano.

“Vamos a darle valor agregado a la producción de maíz. En vez de que sólo se venda el grano, vamos a garantizar que las comunidades organizadas, principalmente las mujeres, puedan obtener mayores beneficios a través de la transformación de sus productos”, afirmó.

La Presidenta explicó que los apoyos incluyen herramientas para la elaboración de tortillas hechas a mano, consideradas parte fundamental de la identidad alimentaria del país, aunque también se impulsarán otros proyectos productivos relacionados con el maíz, como tortillerías comunitarias y la elaboración de tostadas.

Subrayó que actualmente el programa atiende a cerca de 200 mil productores y productoras, pero la meta del Gobierno federal es alcanzar al menos un millón de beneficiarios para el año 2028.

“Eso significa recuperar el maíz nativo y construir una visión digna del desarrollo para las comunidades rurales”, señaló.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez destacó la relevancia del campo mexiquense dentro de la producción nacional de maíz y resaltó que en la entidad se cultivan 14 de las 59 razas de maíz reconocidas en el país.

Durante su intervención, señaló que la llegada de “Comaleras Bienestar” representa un reconocimiento al trabajo histórico de las mujeres rurales que conservan los conocimientos tradicionales para la elaboración de tortillas.

“El campo es identidad, historia, presente y futuro para los mexiquenses. Este programa reconoce a las mujeres que mantienen viva una de las tradiciones alimentarias más emblemáticas de México”, expresó.

La mandataria estatal también agradeció el respaldo del Gobierno federal hacia la entidad y destacó la importancia de que los programas de bienestar lleguen directamente a las comunidades productoras.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que además de los equipamientos entregados a las beneficiarias, el programa contempla nuevas acciones para fortalecer toda la cadena productiva del maíz.

Entre ellas destacó la instalación de 100 Tortillerías Bienestar en coordinación con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), así como la próxima puesta en marcha de una fábrica especializada en la producción de tostadas y totopos elaborados con maíz nativo nixtamalizado.

Indicó que la estrategia busca reconocer y fortalecer el papel de las mujeres rurales en la transformación del maíz, actividad que históricamente ha sido fundamental para la alimentación y la economía de numerosas comunidades.

En tanto, el coordinador nacional del Plan Nacional de Maíz Nativo, Flavio Aragón Cuevas, informó que el programa avanza de manera gradual en distintas regiones del país y que su cobertura será nacional en 2028.

Detalló que hasta mayo se ha brindado acompañamiento a cerca de 200 mil productoras y productores, se han realizado más de 10 mil reuniones de trabajo en 4 mil 566 localidades y se prevé la integración de casi 4 mil Comunidades Milperas en 550 municipios de ocho estados.

Asimismo, destacó la instalación de más de 500 módulos de aprendizaje e innovación, además de cientos de cursos y encuentros bioculturales para preservar las variedades nativas de maíz y fortalecer la soberanía alimentaria.

En representación de las beneficiarias, Guillermina Angélica Vargas aseguró que el programa devuelve protagonismo al maíz y reconoce el trabajo de las mujeres que diariamente participan en la transformación de este alimento.

Señaló que iniciativas como “El Maíz es la Raíz” contribuyen a revalorar el oficio tradicional de elaborar tortillas y ofrecen nuevas oportunidades económicas para las familias rurales.

Los paquetes entregados incluyen molino para nixtamal, comal, quemador, olla nixtamalizadora, mesa de trabajo, prensa para tortillas, tanque de gas, báscula, herramientas de seguridad, material de identificación y 250 kilogramos de maíz azul, entre otros insumos necesarios para iniciar o fortalecer la producción artesanal.

Con esta estrategia, el Gobierno federal busca consolidar una red de producción comunitaria que permita preservar las variedades nativas de maíz, fortalecer la economía rural y garantizar que una mayor parte del valor generado por este cultivo permanezca en las comunidades productoras.