Recolectan 300 kg de envases de agroquímicos en Tenango del Valle

Tenango del Valle, Méx.- Como parte de las acciones encaminadas a la restauración del Río Lerma y la protección de los recursos naturales de la región, se realizó una jornada de recolección y clasificación de residuos sólidos y envases de agroquímicos en el ejido de San Francisco Putla, en el municipio de Tenango del Valle, donde fueron recolectados aproximadamente 300 kilogramos de desechos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) la actividad fue coordinada por la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, la Dirección de Sanidad e Inocuidad Alimentaria de la Secretaría del Campo (SECAMPO), la Dirección de Desarrollo Agropecuario municipal y representantes ejidales, quienes sumaron esfuerzos para promover un manejo adecuado de residuos derivados de las actividades agrícolas.

La jornada forma parte de las acciones impulsadas dentro del programa de restauración del río Lerma cuyo objetivo es disminuir las fuentes de contaminación que afectan los cuerpos de agua y los ecosistemas asociados.

Los envases de agroquímicos representan uno de los residuos de mayor riesgo para el medio ambiente cuando no son manejados adecuadamente, ya que pueden contener restos de sustancias químicas que contaminan el suelo, los mantos acuíferos y los cultivos, además de representar riesgos para la salud humana y la fauna silvestre.

Por ello, destacaron la importancia de realizar campañas periódicas de recolección y disposición final de estos materiales, así como fomentar entre los productores agrícolas prácticas responsables que contribuyan a reducir los impactos ambientales derivados de la actividad productiva.

Además de retirar residuos del entorno, este tipo de jornadas fortalecen la cultura de la prevención y la participación comunitaria en favor de la conservación ambiental, especialmente en zonas estratégicas para la captación de agua y la protección de la biodiversidad, como ocurre en la cuenca alta del Río Lerma y en el entorno del Nevado de Toluca.

Las autoridades participantes señalaron que la correcta gestión de los residuos agrícolas es una herramienta fundamental para avanzar en la recuperación de los ecosistemas y garantizar mejores condiciones ambientales para las futuras generaciones.