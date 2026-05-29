Caravanas de Impulso Económico y Empleo beneficiarán a productores naucalpenses

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez y la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, encabezaron las Caravanas de Impulso Económico y Empleo que beneficiará a las y los naucalpenses.

Ambos funcionarios coincidieron que el trabajo realizado por el Gobierno del Estado de México, lo coloca como la entidad que más impulsa el empleo y que mayor atracción de inversiones ha captado.

El alcalde Isaac Montoya Márquez, mencionó que estas Caravanas tienen el objetivo de articular esfuerzos interinstitucionales entre dependencias, estatales y federales, instituciones financieras, académicas y fundaciones.

Dijo que las Caravanas de Impulso Económico y Empleo, a las afueras de la Basílica de Nuestra Señora de Los Remedios.

En el evento, organizado por dependencias estatales y municipales, como las Secretarías de Desarrollo Económico, del Trabajo, el Instituto Mexiquense del Emprendedor y la Oficina Regional de Empleo Naucalpan, ante las y los beneficiarios destacó que esta gran iniciativa, es alentadora, sin duda trae muchos beneficios a los productores y también a la comunidad.

Agregó que, con la Caravana del Impulso Económico y Empleo, el que se nos tome en cuenta como municipio, significa acercar estos servicios a la gente que regularmente no tendría posibilidad de llegar a ellos y la posibilidad de implementar estas ideas del emprendimiento, que se salga de la lógica burocrática y que se meta a una lógica en la realidad cotidiana en las comunidades aseveró Montoya Márquez.

En presencia del Director General del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Alejandro E. Razo Delgado y del Rector de la Basílica de los Remedios, Monseñor José Martín Méndez Padrón, remarcó que hablar de los pequeños negocios, no es un tema menor porque las micro pequeñas y medianas empresas son las que generan alrededor del 72 por ciento del empleo en nuestro país y que aportan más de la mitad del Producto Interno Bruto.

Montoya Márquez enfatizó “quiero felicitar la labor de la Secretaria de Desarrollo Económico, porque somos el Estado por mucho, que más inversión extranjera directa está teniendo y eso se traduce en un trabajo que ya se ha tenido, con la sensibilidad de nuestra querida Gobernadora, la maestra Delfina Gómez”.

Abundó que estas caravanas están pensadas no solo para quienes ya tienen una empresa consolidada, sino también para aquellos jóvenes que quieren iniciar un negocio, para la mujer que busca independencia económica, para el comerciante que necesita exponer sus productos y poder avanzar en la formalización. También, para el artesano que quiere encontrar nuevos espacios, nuevos horizontes de comercialización, para el adulto mayor, que todavía quiere seguir adelante en un sentido de productividad y para miles de personas que han quedado fuera de las oportunidades.

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, resaltó que el Estado de México es un estado líder en materia económica, uno de los motores y fortalezas del país, que cuenta con el mayor número de empresas y mayor actividad económica junto con la Ciudad de México.

“Tenemos mucha y muy buena mano de obra, y por eso es que la inversión está llegando porque la Gobernadora se encargó de recobrar la confianza que se había perdido en este estado. Comentó, que la Presidenta de la República, habló de nuevas inversiones que va a haber en el sector farmacéutico, de que, por cierto, Naucalpan es líder a nivel estatal, y eso, nos va a ayudar a que nuestra población tenga empleo aquí, que logremos disminuir el número de personas que se trasladan hasta la Ciudad de México”, comentó.

Por último, dijo que, con la asesoría del Instituto Mexiquense del Emprendedor y la Dirección General de Comercio, las Caravanas de Impulso Económico y Empleo, se puede acceder a financiamientos que van desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos y también se crean grupos solidarios de fácil acceso y de fácil pago, a los que prácticamente cualquier persona puede acceder.