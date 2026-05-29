Aprueba Congreso mexiquense minuta de elección judicial

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El Congreso del Estado de México avaló con 55 votos a favor y 20 en contra, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución, en materia de reforma del Poder Judicial, que fue enviada por el Senado.

Las fracciones parlamentarias que avalaron dicha minuta fueron las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, la entidad mexiquense aplazará la elección judicial para 2028.

Por lo que el Congreso mexiquense es la Legislatura 12 en aprobar la minuta, detrás de Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Chiapas, Zacatecas, Campeche, Tlaxcala, Sonora, Tamaulipas, Michoacán y Baja California.

Mientras, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez dio a conocer que una vez que la reforma se declare constitucional, tendrán 60 días para que en el Estado se homologuen las disposiciones a la ley local.

Y se prevé que sea en los primeros días de agosto cuando queden listas las leyes secundarias en la materia.

“El plazo lo agotaremos hasta agosto, pero sí nos daremos el tiempo, hay que estudiarlo y analizarlo con el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, también ver al Instituto (IEEM) y ver la posibilidad de armonizar la distritación judicial con la electoral. Por lo que, la fecha de la elección ya está determinada, tenemos ahora que argumentar de tal manera que la elección se corrija, así como todo lo que pudo haber fallado”, dijo.

En la misma sesión extraordinaria, se avaló la minuta con proyecto de decreto para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.