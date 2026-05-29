Mujer ciclista de 45 años fallece al ser atropellada en Lerma

Lerma, Méx.- La tarde de este viernes perdió la vida una mujer que transitaba en su bicicleta luego de ser atropellada por un tráiler sobre los carriles laterales de Paseo Tollocan, en las inmediaciones de Boulevard Aeropuerto, en el municipio de Lerma.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el accidente ocurrió frente a Plaza Sendero, en dirección hacia la zona del conjunto habitacional Santín, cuando la víctima circulaba a bordo de su u bicicleta color azul, fue fuertemente impactada por una unidad de carga pesada.

Luego del percance, los automovilistas y transeúntes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Los paramédicos arribaron al lugar para brindarle atención médica a la mujer; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por su parte las autoridades señalaron que la víctima tenía aproximadamente 45 años de edad y al momento de los hechos vestía una blusa negra, pantalón blanco con estampado floral y tenis color rosa. Hasta ahora, los primeros reportes indican que no había sido identificada oficialmente.

Los elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y cuerpos de emergencia acordonaron la zona para facilitar las labores periciales y evitar nuevos incidentes. Este accidente provocó importantes afectaciones en la circulación vehicular en uno de los principales accesos al Valle de Toluca.

El conductor del tráiler fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios en el sitio para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento y deslindar responsabilidades.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan diariamente los usuarios de transporte no motorizado en vialidades de alta velocidad y con constante circulación de vehículos pesados en el Valle de Toluca.