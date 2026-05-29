Presidenta Sheinbaum entrega boleto al Mundial a joven ganadora y reconoce su esfuerzo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes la entrega de boletos para el Mundial 2026, a cuatro jóvenes que participaron en el concurso Representa a México en la inauguración del Mundial 2026.

En la conferencia matutina, la árbitra Katia Itzel García Mendoza fue la encargada de entregar el boleto 001 para el partido inaugural del Mundial 2026, originalmente destinado a la titular del Ejecutivo, a Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años, originaria de Tlaquilpa, Veracruz.

Por su parte, la futbolista Charlyn Corral entregó el boleto de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a Brianna Ameli Medina Cortez, de 18 años, originaria de Iztapalapa; y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara entregó el tercer y cuarto lugar a Karla Itzel Peña Vilchis, 23 años, de la Alcaldía Gustavo A. Madero; y a Daira Yaretzi Díaz García, de 16 años, originaria de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, para acudir a los partidos de Guadalajara y Monterrey.

“A las cuatro finalistas: nuestro reconocimiento. Son orgullo de México, no van a representar a la Presidenta o la Jefa de Gobierno, van a representar a México y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes nos representen. Muchas gracias de verdad a su esfuerzo, a su disciplina y al amor a lo que hacen”, recalcó la mandataria a las ganadoras.

Además, expresó su reconocimiento a todas las participantes del concurso, quienes demostraron su esfuerzo y le pidió a Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), contactarlas a todas para hacer equipos y copas a fin de que sigan acudiendo a estas convocatorias deportivas.

Cabe mencionar que, las jóvenes dirigieron un mensaje en el que agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum por tomar en cuenta a las mujeres e invitaron a otras chicas a sumarse a actividades deportivas.

Por su parte, Pacheco Marrufo explicó que el concurso se realizó en escuelas, parques y espacios públicos de todo el país, donde jóvenes de entre 16 y 25 años participaron mostrando habilidades para dominar el balón y compartiendo mensajes sobre por qué querían formar parte de esta experiencia.

Fueron más de mil videos los que llegaron a la fase final y entre los que el jurado, conformado por la futbolista profesional Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara, tuvo que elegir a las ganadoras.