Tijuana se prepara para recibir a Irán rumbo al Mundial 2026

Tijuana, Baja California.- La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó y una de las ciudades mexicanas que tendrá protagonismo fuera de las canchas será Tijuana, sede elegida por la selección de Irán para establecer su campamento base durante la justa mundialista.

Autoridades federales, estatales y municipales mantienen una serie de reuniones con organismos de seguridad de México y Estados Unidos para coordinar la logística que implicará la llegada del combinado asiático, prevista entre el 5 y 6 de junio.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que se trabaja en todos los detalles relacionados con la estancia del representativo iraní, que permanecerá en la ciudad fronteriza mientras disputa sus encuentros de la fase de grupos en territorio estadounidense.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, explicó que en las mesas de coordinación participan representantes de la FIFA, autoridades migratorias, personal aeroportuario, elementos de la Marina, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad de ambos países.

Para reforzar el operativo se contempla la llegada de alrededor de 300 elementos federales, además de personal especializado del organismo rector del futbol mundial y miembros de la delegación iraní.

La elección de Tijuana también tiene un trasfondo político. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la FIFA solicitó apoyo al gobierno mexicano luego de que Estados Unidos determinara que la selección iraní no permaneciera hospedada en su territorio durante el torneo.

Ante esta situación, México ofreció a Tijuana como alternativa debido a su ubicación estratégica, infraestructura deportiva y cercanía con California, donde Irán disputará dos de sus primeros encuentros mundialistas.

El equipo asiático debutará el 16 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, posteriormente enfrentará a Bélgica el día 21 y cerrará la fase de grupos ante Egipto en Seattle.

La presencia de Irán ha generado expectativa entre los habitantes de la ciudad, quienes consideran que Tijuana puede convertirse en un hogar temporal para la selección durante la Copa del Mundo. Las autoridades destacaron que instalaciones como el Estadio Caliente fueron factores determinantes para que la FIFA avalara la elección de la frontera mexicana como sede de concentración.