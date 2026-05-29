“Juntos, repartiendo logros” beneficia a 10 mil familias de Zinacantepec

Zinacantepec, Méx. – Con éxito ha terminado la primera entrega del programa social municipal “Juntos, Repartiendo Logros”, una estrategia impulsada por el Presidente Municipal Manuel Vilchis Viveros y el Ayuntamiento de Zinacantepec para fortalecer la economía familiar, mejorar la alimentación de quienes más lo necesitan y llevar apoyos de manera directa a las comunidades del municipio.

En conjunto con su esposa, Jessica Ríos Lara, presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF Zinacantepec, así como regidoras y regidores, el alcalde y las autoridades municipales recorrieron durante varios días las distintas regiones del municipio para entregar personalmente las canastas alimentarias a las familias beneficiarias.

En esta primera etapa, el programa llegó a 10 mil familias de comunidades pertenecientes a regiones como Santa María del Monte, San Antonio Acahualco, San Juan de las Huertas, San Luis Mextepec, San Cristóbal Tecolit, cabecera Municipal y la parte alta de Zinacantepec, mediante más de 30 eventos realizados en diversas colonias y localidades.

A resaltar, las canastas alimentarias contienen productos de calidad de la canasta básica, acción que no sólo contribuye al ahorro familiar, sino también a una mejor alimentación para miles de hogares zinacantepequenses: “Este programa nació para servir a la gente, para apoyar la economía de las familias y para demostrar que cuando los recursos públicos se administran con honestidad, transparencia y responsabilidad, alcanzan para llegar a quienes verdaderamente los necesitan. Nuestro compromiso es trabajar cerca de la gente y responder con hechos, no con discursos”, expresó el alcalde Vilchis Viveros.

Por su parte, el Gobierno Municipal informó que esta entrega es únicamente el inicio de una estrategia que contempla cinco etapas adicionales durante el año, se pretende alcanzar la meta de 60 mil canastas alimentarias entregadas en 2026, consolidándose como uno de los programas sociales municipales más importantes en la historia reciente de Zinacantepec.

Las autoridades municipales señalaron que el programa opera bajo criterios de transparencia y cercanía ciudadana, donde se prioriza el bienestar de las familias por encima de cualquier interés ajeno a las necesidades de la población.

Mientras algunos optan por la crítica permanente, las familias de Zinacantepec hoy reciben apoyos reales que contribuyen a su bienestar. La mejor respuesta a los señalamientos infundados siempre serán los resultados, el trabajo constante y la confianza de miles de ciudadanos que ven reflejado en acciones concretas el destino correcto de los recursos públicos.

Con el proyecto “Juntos, Repartiendo Logros”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo un Zinacantepec más fuerte, más solidario y con mayores oportunidades para todas y todos.