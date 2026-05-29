Defiende Valdeña reforma judicial y rechaza críticas por presuntos riesgos de infiltración criminal

Toluca, Méx.- El diputado local de Morena, Luis Valdeña Bastida, defendió la aprobación de la reforma judicial en el Estado de México y desestimó las críticas de los partidos de oposición, que advirtieron posibles riesgos de infiltración del crimen organizado en el nuevo modelo de impartición de justicia.

Tras la aprobación de la minuta enviada por el Senado de la República, el legislador sostuvo que el proceso de reforma constitucional continúa avanzando conforme a lo previsto y destacó que el aval otorgado por el Congreso mexiquense representa un paso relevante para consolidar los cambios planteados a nivel nacional.

La reforma fue aprobada con 55 votos a favor y 20 en contra, con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. En contraste, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD manifestaron su rechazo a la propuesta.

Entre los puntos contemplados en la reforma se encuentra el aplazamiento hasta 2028 de la elección de personas juzgadoras. Con esta votación, el Estado de México se convirtió en la entidad número 12 del país en avalar la minuta de reforma constitucional en materia judicial.

Respecto a los señalamientos de la oposición sobre posibles vínculos entre el crimen organizado y el Poder Judicial, Valdeña Bastida calificó los argumentos como incongruentes y recordó casos de integrantes y exfuncionarios relacionados con partidos opositores que enfrentaron acusaciones por delitos vinculados al narcotráfico.

El legislador mencionó la detención en Estados Unidos de una regidora panista ocurrida en 2023, así como el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien fue extraditado por delitos relacionados con el narcotráfico.

Pese a las críticas, el diputado aseguró que la reforma mantiene respaldo en distintas legislaturas estatales y reiteró que la mayoría legislativa en el Congreso mexiquense actuó en favor de fortalecer el sistema de justicia del país.