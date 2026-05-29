Cabildo Abierto, oportunidad para gobernar con la ciudadanía: Contreras

Huixquilucan, Méx.- El Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó, por unanimidad de votos, la celebración del Noveno Cabildo Abierto, que tendrá lugar el próximo martes 16 de junio, en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, por lo que la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, convocó a la población a presentar sus propuestas e ideas en beneficio de sus comunidades.

Contreras Carrasco, destacó que este ejercicio ciudadano permitirá que la población influya en las decisiones que toma el gobierno municipal, pues, al escuchar de primera mano las demandas de los huixquiluquenses, se establecen políticas públicas para construir un mejor territorio y se toman soluciones que atiendan las necesidades de la población.

“Gobernar de la mano con los huixquiluquenses es nuestra prioridad”, el Cabildo Abierto es la oportunidad perfecta para que los vecinos nos compartan sus proyectos e ideas, para que juntos sigamos construyendo un Huixquilucan más fuerte, transparente y con mejores servicios para todas las familias”, afirmó Romina Contreras.

Agregó que, al discutir los asuntos de interés comunitario, el Ayuntamiento de Huixquilucan fortalece el combate a la corrupción y consolida la transparencia, asegurando que cada recurso y decisión se traduzca en obras de impacto, mejores servicios públicos y una mejor calidad de vida en las tres zonas del territorio.

La presidenta municipal detalló que los interesados en participar en el próximo Cabildo Abierto, podrán presentar su solicitud en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en el Palacio Municipal de Huixquilucan, hasta el jueves 11 de junio de 2026, en un horario de lunes a jueves, de 09:00 a 17:00 horas; y viernes, de 09:00 a 15:00 horas.

Los requisitos que establece la convocatoria aprobada y deberán cumplir los interesados son: Ser habitantes o vecinos del municipio de Huixquilucan, Estado de México; Presentar por escrito solicitud de participación en el que se señale: El nombre del peticionario o, en su caso, de quien promueva en su nombre; domicilio para recibir notificaciones, que deberá encontrarse dentro del territorio municipal; los planteamientos o solicitudes que se hagan; disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y la documentación que dé soporte a su petición.

Al momento de solicitar el registro de su participación, deberá incluir copia de su identificación oficial con fotografía.

Advirtió que no se aceptará o dará entrada a solicitudes cuya petición no sea competencia del Ayuntamiento, den inicio a un procedimiento en las materias reguladas por el Código Administrativo del Estado de México, entre otras.