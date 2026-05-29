Sheinbaum y Gómez impulsan becas para más de 619 mil estudiantes de primaria en el EdoMéx

Lerma, Méx.- En el arranque de su gira de trabajo por el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en el municipio de Lerma la entrega de tarjetas de la Beca “Rita Cetina” para alumnas y alumnos de educación primaria, programa que beneficiará a más de 619 mil estudiantes mexiquenses y que busca apoyar la economía familiar mediante recursos destinados a útiles y uniformes escolares.

Acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la mandataria federal destacó que esta beca representa un respaldo directo a las familias previo al inicio de cada ciclo escolar, al tiempo que reafirma el compromiso de su gobierno con la educación pública y la igualdad de oportunidades.

Durante su mensaje, Sheinbaum defendió el carácter universal de las becas educativas y señaló que el acceso a estos apoyos no debe depender únicamente del desempeño académico, sino garantizar condiciones de igualdad para todas las niñas y niños.

“La igualdad es un valor fundamental. Queremos que todas y todos lleguen parejos a la escuela, independientemente de las circunstancias que enfrenten en sus hogares”, expresó.

La presidenta resaltó que los programas sociales impulsados por su administración se financian con recursos públicos provenientes de los impuestos y que, al administrarse de manera honesta, permiten regresar los beneficios directamente a la población mediante pensiones, becas y apoyos sociales.

Asimismo, hizo un amplio recuento de los programas federales que actualmente operan en el país, entre ellos la pensión para adultos mayores, las becas Benito Juárez, los apoyos para personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, La Clínica es Nuestra y la Pensión Mujeres Bienestar.

La mandataria destacó que actualmente cerca de 32 millones de familias mexicanas reciben algún apoyo gubernamental, cifra que calificó como histórica.

En materia educativa, Sheinbaum reivindicó la importancia de la escuela pública y reconoció el trabajo del magisterio nacional.

“La mejor escuela es la escuela pública porque tenemos a las mejores maestras y maestros de México”, afirmó.

También dirigió un mensaje a los estudiantes beneficiarios, a quienes pidió aprovechar el apoyo económico para continuar sus estudios, respetar a sus compañeros, rechazar el acoso escolar, cuidar la naturaleza y sentirse orgullosos de México y de su historia.

De manera especial, envió un mensaje a las niñas, alentándolas a perseguir cualquier meta profesional que se propongan.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, subrayó, al destacar que hoy existen mayores oportunidades para que las mujeres participen en todos los ámbitos de la vida pública.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que entre mayo y junio serán entregadas 619 mil 95 becas Rita Cetina para estudiantes de primaria en todo el Estado de México.

Precisó que en el municipio de Lerma serán beneficiados mil 498 alumnos, mientras que durante el evento realizado en la Escuela Primaria Emiliano Zapata se entregaron de manera directa 271 tarjetas.

La mandataria estatal agradeció el respaldo del Gobierno de México y reconoció el trabajo realizado por las autoridades educativas y por la Coordinación Nacional de Becas para hacer posible la distribución de los apoyos.

“Muchas gracias por todo lo que hace por el Estado de México”, expresó al dirigirse a la presidenta de la República.

En su intervención, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, destacó que la entrega de estos apoyos forma parte del compromiso asumido por la presidenta Sheinbaum para fortalecer el sistema nacional de becas.

Recordó que durante el año pasado se universalizó la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, alcanzando a 5.6 millones de jóvenes, y anunció que ahora el programa se extenderá a más de nueve millones de alumnos de primaria en todo el país.

Subrayó además que el objetivo del Gobierno de México es acompañar a los estudiantes durante toda su trayectoria educativa, desde la educación básica hasta niveles superiores.

León Trujillo informó que durante este año el sistema nacional de becas atenderá a 20 millones de estudiantes y que al cierre de 2025 se prevé alcanzar una cobertura de 22 millones de beneficiarios.

“Cuando se habla de universalidad es para todas y para todos”, enfatizó.

A nombre de la comunidad estudiantil, la alumna Fátima Rojas Arias agradeció la visita de las autoridades federales y estatales, así como la entrega de las becas, destacando que el apoyo representa un incentivo importante para continuar con sus estudios y aseguró que los alumnos seguirán esforzándose en las aulas para aprovechar la oportunidad brindada.

Con la ampliación de la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria, que apoya con 2 mil 500 pesos anuales a cada estudiante para la compra de útiles escolares y uniformes, los gobiernos federal y estatal fortalecen su estrategia de apoyo a la educación pública, al tiempo que buscan reducir las desigualdades económicas que enfrentan miles de familias mexicanas y garantizar mejores condiciones para la permanencia escolar.