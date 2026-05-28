SESAEMM impulsa buenas prácticas anticorrupción en EdoMéx

Jocotitlán, Méx.- Con sede en el municipio de Jocotitlán, la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM) fortaleció la estrategia de coordinación regional para consolidar el Banco de Buenas Prácticas Anticorrupción Municipales y reforzar el trabajo de los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).

Durante la décima sesión ordinaria que se realizó de forma itinerante, ante la presencia de la presidenta municipal de Jocotitlán, Leilani Aylin López González; el Secretario Técnico de la SESAEMM, Víctor Romero Maldonado anunció que se enviará a los municipios una ficha técnica para recopilar experiencias locales exitosas en materia anticorrupción.

El objetivo, señaló, es fortalecer la articulación entre municipios y continuar posicionando al Estado de México como referente nacional en el impulso de estrategias anticorrupción desde el ámbito local.

En representación de la Secretaría General de Gobierno estatal, el Director General de Apoyo Regional y Municipal, Miguel Aldana Robles destacó que el combate a la corrupción constituye una prioridad tanto a nivel federal como estatal, por lo que subrayó la importancia de fortalecer mecanismos municipales que permitan mejorar la percepción ciudadana y compartir acciones exitosas que pueden replicarse.Como parte de la sesión, el presidente del Sistema Municipal Anticorrupción de Jiquipilco, Martín Jazel Roque Martínez presentó la buena práctica “Violencia Digital”, impulsada en el Distrito V, mediante la cual se realizan visitas a escuelas de distintos niveles educativos para generar conciencia sobre esta problemática y orientar a niñas, niños y jóvenes sobre canales de denuncia y participación ciudadana.

Por su parte, el contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences destacó que el Estado de México es la única entidad del país que cuenta con SMA, para lo cual desde la Contraloría que dirige coadyuvan con el SAEMM en las labores de vigilancia y seguimiento a los procesos de instalación, selección, funcionamiento y mantenimiento de estas figuras anticorrupción e hizo un llamado a los municipios para mantenerse atentos al trabajo de sus Comités.En otros asuntos, el presidente de la Comŵisión Estatal de Selección del SAEMM, Sergio Giovanni Espinosa Flores informó sobre la apertura de dos vacantes para integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SAEMM y anunció la realización de foros de consulta ciudadana en municipios, con el propósito de fortalecer la construcción de futuras convocatorias.

La sesión contó además con la presencia de la Directora General de Gobierno Región Ixtlahuaca, Diana Laura Olvera Gómez; el Presidente del CPC y del Comité Coordinador del SAEMM, Alberto Gándara Ruiz Esparza; el representante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Victor Aguilera Vargas; el presidente municipal de Jiquipilco, Antonio Escobar Félix; de San Felipe del Progreso, Jaime Torres Marín; de San José del Rincón, Jaime Mercado Chávez; e integrantes de los SMA de la zona IV, región 12; reafirmando la coordinación entre gobierno y sociedad para fortalecer la cultura de integridad y combate a la corrupción en el Estado de México.