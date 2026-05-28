Servidores públicos deben presentar declaración antes del 31 de mayo

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de la Contraloría invita a las personas servidoras públicas que aún no han presentado su Declaración de Modificación Patrimonial, de Intereses y, en su caso, la Constancia de Declaración Fiscal correspondiente al ejercicio 2025, a cumplir con esta obligación legal. El plazo vence el próximo 31 de mayo.

Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría, manifestó que esta acción representa una responsabilidad fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.Asimismo, reconoció el compromiso de las personas servidoras públicas mexiquenses que han cumplido en tiempo y forma con esta obligación, al sumar esfuerzos para consolidar una administración honesta, cercana a la población y congruente con los principios impulsados por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Finalmente, llamó a las personas servidoras públicas, que aún no lo han hecho, a cumplir oportunamente con esta obligación y evitar sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

La Secretaría de la Contraloría pone a su disposición los siguientes canales de atención, tales como: línea telefónica, a través del número 722 275 67 00, en las extensiones 20041, 20105, 20123, 20124, 20135 y 20157; en redes sociales oficiales, Facebook y X; así como un chat de asistencia en línea disponible en la plataforma Decl@raNET.