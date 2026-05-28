PVEM refuerza su presencia en Tlalnepantla con nuevas adhesiones

Tlalnepantla, Méx.- Como parte de su fortalecimiento territorial en Tlalnepantla, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México anunció la incorporación de Juanita Orozco Bobadilla y Yolotzin Amairani Olvera Orozco, perfiles con experiencia política en este municipio y formación en liderazgo, perspectiva de género y derechos humanos, afines a las causas impulsadas por este instituto político.

Al colocarles el tradicional chaleco Verde, el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, aseguró que estas adhesiones consolidan el crecimiento del partido en este municipio, donde, afirmó, “hemos avanzado, pero todavía falta mucho por construir”.

Destacó que su llegada permitirá acercar con mayor fuerza la agenda ambiental del Partido Verde a comunidades con carencias importantes de servicios básicos, particularmente en el acceso al agua, mediante iniciativas como las plantas captadoras pluviales impulsadas por el Verde.

Juanita Orozco Bobadilla cuenta con más de 20 años de experiencia en campañas políticas en Tlalnepantla. Fue presidenta del PAN en este municipio y ha desempeñado diversas responsabilidades dentro de la estructura estatal de ese partido, especialmente en promoción política de la mujer, fortalecimiento institucional y vinculación con la sociedad. Además, tiene formación en liderazgo, negociación, políticas públicas y empoderamiento femenil, experiencia que fortalecerá al Partido Verde.

En su intervención, aseguró que representa a un grupo de mujeres que durante años ha trabajado de manera cercana con las familias y comunidades. “Muchas veces, sin recursos, llevan toda la vida sirviendo a los vecinos y a las familias sin cobrar un peso. Para mí, eso es una líder moral”, expresó.

Por su parte, Yolotzin Amairani Olvera Orozco también cuenta con experiencia política en Tlalnepantla. Se desempeñó como coordinadora juvenil de la alianza PRI-PAN-PRD durante la campaña a la gubernatura del Estado de México en 2023 y fue candidata a quinta regidora en 2024. Cuenta con formación en agenda ambiental, liderazgo femenil, perspectiva de género y derechos humanos, temas alineados con las causas impulsadas históricamente por el Partido Verde.Al integrarse al PVEM, afirmó que las juventudes necesitan oportunidades reales y no únicamente discursos. “No somos el futuro, somos el presente”, señaló.