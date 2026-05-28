San Mateo Atenco trabaja en la seguridad de la ciudadanía

Toluca, Méx. – Durante la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios aledaños, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tomó protesta a autoridades municipales y representantes participantes en esta estrategia impulsada por la Secretaría de Gobernación para fortalecer la prevención del delito, la convivencia social y la construcción de comunidades más seguras y en paz.

En el acto, autoridades municipales como la alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, reiteraron su compromiso de participar de manera responsable y coordinada en este esquema de trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, enfocado en atender las causas de la violencia y fortalecer la justicia cívica en los municipios mexiquenses.

Asimismo, a través de redes sociales oficiales del gobierno de San Mateo Atenco, se informó que concluyeron los trabajos de limpieza y retiro de afectaciones en los tramos de Paseo Tollocan hacia Lerma y de Lerma hacia Solidaridad Las Torres, por lo que ambas vialidades ya fueron reabiertas a la circulación.

Las autoridades atenquenses exhortaron a la población a evitar tirar basura en calles, coladeras y alcantarillas, al señalar que estas acciones ayudan a disminuir inundaciones y afectaciones durante la temporada de lluvias.

En el municipio de San Mateo Atenco, la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra destacó que el gobierno local continuará fortaleciendo el trabajo coordinado con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México para impulsar acciones que contribuyan a la tranquilidad, el bienestar y la calidad de vida de las familias atenquenses.

Bajo el lema “Unidos Prevenimos”, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar en las acciones preventivas y mantener limpias las vialidades y sistemas de drenaje ante las lluvias registradas en la región.