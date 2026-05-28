Naucalpan fortalece seguridad con nueva Base Operativa C2 en Olímpica Radio

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, sumó una nueva Base Operativa C2 en la colonia Olímpica Radio, Primera Sección, a la red de seguridad. Dijo que esta nueva Base Operativa, será un centro de monitoreo inteligente las 24 horas, con tareas de videovigilancia en beneficio de las y los naucalpenses.

Mencionó, que elementos de la Guardia Municipal mantendrán presencia permanente y llevarán a cabo labores preventivas y de apoyo a vecinas y vecinos.

Señaló que este módulo forma parte de la “Estrategia de Seguridad con Todo”, que ha permitido disminuir los delitos de alto impacto.

Durante la entrega, el alcalde señaló que ahora cumplirá las funciones de un módulo de vigilancia y videovigilancia, donde elementos de la Guardia Municipal mantendrán presencia permanente y llevarán a cabo labores preventivas y de apoyo a vecinas y vecinos.

A diferencia del módulo anterior, que se encuentra a un costado de la Avenida Luis Donaldo Colosio, ahora se cuenta con áreas verdes, andadores peatonales y rampas de acceso, promoviendo espacios más ordenados, accesibles e incluyentes para el uso y tránsito de la población en general.

Agregó que este lugar es una zona estratégica para mantener el orden y la paz, con presencia permanente, para que también puedan contar con un punto violeta en el caso de las mujeres, en el caso de que se presente alguna situación de emergencia, que se requiere ayuda. La idea es que este espacio también sirva como un sitio de resguardo.

Destacó que el hecho de convertir un simple módulo a una Base Operativa C2, un centro de monitoreo inteligente las 24 horas, con tareas de videovigilancia, con las cámaras de que se encuentran delimitadas en esta región, “va a permitir también tener más ojos, tener más capacidades de reacción y que nos ayude todavía más aminorar la situación de la incidencia delictiva”.

Montoya Márquez enfatizó que, durante su gobierno, las cifras de los delitos de alto impacto han disminuido y de acuerdo con reportes de la Fiscalía y una de las principales aseguradoras de autos OCRA se han registrado días en los que se han reportado cero robos de autos, algo que en Naucalpan no se registraba por años.

“Esto se ha logrado gracias a la coordinación, por supuesto con todas y todos ustedes y con el despliegue que estamos haciendo de nuevas cámaras de videovigilancia, porque cuando llegamos únicamente funcionaban alrededor de 65 cámaras para todo Naucalpan. Ahora, vamos a llegar en este año a tener más de 350 puntos para vigilar con cámaras de la más alta tecnología que nos permiten tener y la lectura de placas; estas cámaras que se están instalando van de la mano con el nuevo C4 que estamos próximos a inaugurar”, agregó.

El Módulo incluye, oficina administrativa, cuarto de resguardo de armamento, sanitario, área de vigilancia y descanso para el personal, permitiendo mejorar las condiciones de trabajo y atención del servicio.