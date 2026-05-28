Realizan búsqueda de personas en corredor Izcalli-Tepotzotlán-Nicolás Romero

Tepotzotlán, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas (Cobupem), así como colectivos y familiares de personas desaparecidas, realizan una búsqueda generalizada en un corredor de interés conformado por los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Nicolás Romero.

El objetivo es encontrar indicios que permitan fortalecer las acciones de búsqueda y localización de personas con reporte de desaparición. En esta jornada participan 165 autoridades de los tres órdenes de gobierno, 65 familiares y siete colectivos, quienes realizan recorridos en una extensión aproximada de 6.6 kilómetros cuadrados.

Las acciones derivan del análisis por patrones, desarrollado por la Cobupem desde febrero de 2026, con el cual se identificaron coincidencias entre distintos casos de personas desaparecidas, así como puntos de interés relacionados con reportes de vista por última vez y registros de movilidad en municipios de esta región y sus zonas colindantes.

“Tuvimos la participación de alrededor de siete colectivos y más de 60 madres buscadoras. Contamos con más de ocho autoridades de seguridad municipales, estatales y federales”, informó Avelino Blanco Guido, titular de la Cobupem.

La información obtenida continúa siendo procesada y analizada de manera permanente, por lo que no se descarta la ampliación del estudio y de las acciones de búsqueda hacia municipios colindantes, conforme se identifiquen nuevos elementos de interés que fortalezcan las investigaciones en curso.

Blanco Guido destacó que, para salvaguardar la integridad de las personas que participan, se cuenta con la presencia de cuerpos de seguridad como las policías municipales de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero; elementos y binomios caninos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; Guardia Nacional; Secretaría de Marina; Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre otros.

“Creo que el acompañamiento del Estado es un elemento fundamental; es un encargo y una obligación como Comisión realizarlo de manera recurrente y puntual”, enfatizó.

En el Gobierno del Estado de México, con un enfoque humanista y priorizando la justicia social, se fortalecen las acciones encaminadas a la búsqueda de personas con reporte de desaparición, con la finalidad de que las familias cuenten con acompañamiento y se respeten sus derechos humanos.