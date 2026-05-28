Refuerzan acciones en EdoMéx contra el gusano barrenador

Toluca, Méx.- Durante el “Foro de Concientización y Prevención sobre el Peligro del Gusano Barrenador del Ganado”, es urgente reforzar medidas, señalaron el diputado local, Javier Cruz Jaramillo, personas servidoras públicas de los gobiernos estatal y federal, especialistas y académicos.

Luego de los 38 casos activos de infección por gusano barrenador detectados en personas y animales en el Estado de México, hicieron un llamado a fortalecer las acciones de prevención y contención para evitar afectaciones en el sector agropecuario y a las familias productoras del campo.

El Foro organizado por la Secretaría del Campo del gobierno estatal en el Congreso mexiquense, señalaron los participantes que enfrentar este problema requiere de la participación activa y coordinada de las instituciones relacionadas, la academia, las personas productoras y la sociedad en general, así como de una cultura de prevención permanente.

Ahí, el diputado Javier Cruz señaló que el gusano barrenador —la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevecillos en heridas abiertas de los animales— puede provocar infecciones severas, pérdida de peso y disminución en la producción ganadera, además de afectar el bienestar animal si no se atiende oportunamente.

Indicó que esta situación representa un desafío para la salud animal y para la economía de las familias rurales, ya que cada caso implica mayores gastos de atención veterinaria, reducción en la productividad y afectaciones en el patrimonio de quienes dependen de la actividad ganadera.

Por lo que pidió generar una cadena de información en la entidad para aprender a detectarlo y combatirlo, así como a reportar todos los casos.

“La información y la acción temprana pueden marcar la diferencia entre controlar el problema o permitir que continúe creciendo”, expresó.

Mientras, Alma Diana Tapia Maya, directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, expuso que, del 1 de enero al 25 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria reportó 277 casos acumulados en territorio mexiquense, de los cuales seis fueron en humanos, 163 en ganado bovino, 30 en caninos, 40 porcinos, 19 en equinos, ocho en ovinos, 9 en caprinos y dos en aves.

No obstante, puntualizó que actualmente se contabilizan 38 casos activos en 23 municipalidades, de los cuales tres son humanos, 11 bovinos, cinco porcinos, dos equinos y cuatro ovinos, y especificó que las infecciones en perros —detectadas en 21 municipios— ocupan el tercer lugar.

Jorge Omar Velázquez Espinosa, director general de Agricultura de la Secretaría del Campo, en representación de su titular, María Eugenia Rojano Valdés, informó que la dependencia implementó un programa de atención a la plaga desde antes de que se presentara el primer caso estatal (en Tlatlaya, el 29 de diciembre de 2025), con acciones de vigilancia, prevención y contención, cercos sanitarios y apoyo a personas productoras.

Jorge Alberto García Sánchez, de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal en el estado, explicó que el impacto económico de la plaga es significativo, pues, con una población total de 28 millones de animales en la entidad (incluyendo animales productivos, perros y gatos), atender solo el 5 por ciento de estos animales requeriría un presupuesto de al menos 224 millones de pesos anuales.