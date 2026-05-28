Diputado Iván Millán es nombrado asesor político nacional de “El Pueblo Bueno”

Amecameca, Méx.- El diputado federal por el distrito 32 de la región de los volcanes, Iván Millán, fue designado como Asesor Político Nacional de la agrupación El Pueblo Bueno, desde donde seguirá impulsando su trabajo territorial en todos los municipios de su distrito y en otros estados del país.

El Coordinador Nacional de la agrupación política nacional El Pueblo Bueno, Roberto Gómez Bolaños, le entregó al legislador federal su nombramiento oficial y lo exhortó a seguir trabajando como hasta ahora, a favor de la gente inspirados en los ideales de Andrés Manuel López Obrador.

A su vez, el diputado federal Iván Millán, dijo que “Con la bandera de la agrupación El Pueblo Bueno, vamos a ir a territorio a escuchar de viva voz las demandas de la gente y encontrar soluciones”.

Abundó que toda su estructura política y territorial de la diputación federal que representa van a trabajar para fortalecer a su partido Morena y respaldar a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.