Gobierno de Toluca impulsa inversión con apertura de nueva sucursal de empresa

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones del Gobierno de Toluca con el fortalecimiento económico y la generación de empleos y a nombre del alcalde Ricardo Moreno, la Directora General de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel Jaramillo, entregó la licencia de funcionamiento para la nueva sucursal Coppel Juárez III, ampliación y remodelación de la ya existente en el corazón de la capital mexiquense.

Durante el acto inaugural, regidores del Ayuntamiento acompañaron a directivos y trabajadores de la empresa en el corte de listón de este nuevo espacio especializado en productos para niñas, niños y bebés; en representación de la empresa participaron Verónica Díaz, Gerente Nacional; Artemisa Díaz, Gerente Regional; y Alberto Peñaloza, Gerente Administrativo de Toluca, quienes reconocieron las facilidades y el acompañamiento brindado por el Gobierno municipal para concretar esta ampliación.

Ana Yolanda Esquivel Jaramillo destacó que, por instrucción del alcalde Ricardo Moreno, el Ayuntamiento trabaja para consolidar a Toluca como un municipio competitivo y atractivo para nuevas inversiones, mediante acciones que permitan dinamizar la economía local, fortalecer el comercio y abrir más oportunidades laborales para las y los toluqueños.

La nueva extensión de Coppel Juárez III ofrecerá una amplia variedad de productos para niñas, niños y bebés, entre ellos ropa, calzado, juguetes, mochilas, tenis deportivos y accesorios como cunas, andaderas y portabebés, con precios accesibles y facilidades de pago para las familias.