Delfina Gómez refuerza estrategia de seguridad con 100 Mesas de Paz en EdoMéx

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó este jueves la reunión número 100 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en lo que va del año, un ejercicio permanente de análisis, evaluación y seguimiento de las estrategias de seguridad pública implementadas en la entidad mexiquense.

Durante la sesión realizada en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, autoridades estatales y representantes de distintas instituciones revisaron los acontecimientos delictivos recientes, así como las acciones operativas y preventivas que se llevan a cabo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno con el propósito de fortalecer la seguridad y preservar la tranquilidad de la población.

La mandataria estatal destacó que estas reuniones representan un trabajo constante y diario para atender los retos en materia de seguridad, además de consolidar una estrategia conjunta entre dependencias federales, estatales y municipales.

A través de su canal oficial de comunicación en Facebook, la gobernadora mexiquense reiteró que el compromiso con la paz y la seguridad es permanente y requiere de coordinación institucional para obtener resultados.

“En el C5 de Toluca, encabecé la reunión 100 de la Mesa de Paz de este año. Trabajar por la seguridad y la paz en el #EdoMex es la tarea diaria de quienes integramos estas reuniones, y de manera coordinada, trazamos estrategias que nos permitan alcanzar esos objetivos”, expresó.

En la reunión también participó el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien subrayó que las mesas de coordinación se han convertido en un mecanismo clave para evaluar avances, corregir estrategias y fortalecer las acciones enfocadas en brindar mayor tranquilidad a las familias mexiquenses.

El funcionario estatal aseguró que los resultados en materia de seguridad son producto del trabajo permanente y de la coordinación institucional, descartando que los avances ocurran de manera fortuita.

“Las cosas no suceden por casualidad. Detrás de cada avance en materia de seguridad hay coordinación, seguimiento y trabajo permanente. Por eso hoy realizamos la reunión número 100 de la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Son 100 encuentros para evaluar, corregir, tomar decisiones y dar seguimiento a los acuerdos que permiten construir un Estado de México más seguro. La paz se construye todos los días. Con disciplina, compromiso y trabajo en equipo seguimos dando resultados para las familias mexiquenses”, escribió.

Las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz forman parte de la estrategia nacional de seguridad y se realizan diariamente en diversas entidades del país para dar seguimiento puntual a la incidencia delictiva, coordinar operativos y fortalecer la colaboración entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Con esta reunión número 100, el Gobierno del Estado de México reafirmó su compromiso de mantener acciones permanentes para combatir la delincuencia, fortalecer la prevención del delito y avanzar en la construcción de un entorno más seguro para los habitantes de la entidad