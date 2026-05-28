El Colegio Mexiquense dona acervo a la Biblioteca de la Crónica en Toluca

Toluca, Méx.- Con la entrega de 37 ejemplares de 29 títulos, en los que destacan los relativos a la historia de Toluca, los municipios de su zona metropolitana y en general del Estado de México, El Colegio Mexiquense se sumó al crecimiento del acervo de la Biblioteca de la Crónica, espacio creado ex profeso por el Consejo de la Crónica de la capital del Estado de México y el cronista de la misma, Alexander Nemer Naime Libien, quien recibió la donación de manos del presidente del centro de investigación y docencia, Raymundo Cesar Martínez García.

El historiador se refirió a algunos de los títulos, al tiempo que ofreció publicar en la colección «Fuentes para la Historia», los materiales de crónica histórica en los que se rescata la memoria colectiva de Toluca.

Martínez García destacó el catálogo editorial de El Colegio Mexiquense como el acervo más importante y especializado en el Estado de México, resultado de uno de los objetivos y compromisos que se le dieron a la institución constituida el 1 de octubre de 1986, por lo que en este año está conmemorando su cuadragésimo aniversario con un intenso programa de actividades académicas, editoriales, culturales, de divulgación del conocimiento, docencia y recreación.Subrayó que el conocimiento que no se divulga no trasciende, por eso con las actividades que son los pilares de El Colegio, la investigación y la docencia, se hace un esfuerzo relevante para hoy y mañana al aumentar el número de publicaciones de acceso abierto, es decir, gratuito, entre los que se incluyen los títulos más recientes y los que está programado editar este año.

Naime Libien, quien ha impreso dinamismo y fortalecido la integración de los cronistas delegacionales y honorarios de Toluca, hizo un reconocimiento a El Colegio Mexiquense, y se pronunció por impulsar una idea global de la historia de la capital del Estado de México, cuyas fuentes y el soporte historiográfico con que se cuentan dan una idea fragmentaria de su historia, por lo que sugirió un libro con la idea de la historia de mínima de México, el clásico editado por El Colegio de México, o la Breve historia ilustrada del Estado de México, escrito por los historiadores María Teresa Jarquín Ortega y Carlos Herrejón Peredo, entre otros títulos semejantes e inspirados en la historia de hacer panorámicas al alcance del lector promedio.

Sin El Colegio Mexiquense una parte fundamental de ese acervo no existiría, dijo, al tiempo que reconoció las cualidades y el trabajo de Raymundo César Martínez García, presidente de la institución.Cabe resaltar que apenas el 28 y 29 de abril se llevó a cabo el coloquio «Patrimonio histórico cultural de las delegaciones del municipio de Toluca», en la sede de El Colegio, en Santa Cruz de los Patos, con tres mesas de trabajo dedicadas a «Patrimonio histórico», «Patrimonio e identidad» e «Identidad cultural».,Fue así como se presentaron quince ponencias, las conferencias magistrales de la historiadora Maricela Dorantes Soria, de El Colegio Mexiquense, y del propio Alexander Naime, además del taller «Las marcas de fuego: procedencia y custodia del libro novohispano, a cargo de María Elena Cruz Bahena, egresada de la Maestría en Historia.