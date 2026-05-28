Cruz Roja e Imaginatio impulsan proyecto cultural “El arte también salva vidas”

Toluca, Méx.- Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca e Imaginatio Art Studio, acompañados por representantes de instituciones humanitarias, educativas y culturales, presentaron oficialmente el programa “EL ARTE TAMBIÉN SALVA VIDAS”, una alianza que une arte, formación artística y responsabilidad social a través de actividades escénicas con causa social.

Durante la conferencia de prensa y media showcase realizada en la sede del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEEM), se dieron a conocer las actividades que formarán parte de esta iniciativa, como Mamma Mia!, El Mago de Oz, Guerra y el Encuentro Dancístico Regional.

El proyecto busca acercar actividades culturales de calidad a las familias del Valle de Toluca, al mismo tiempo que promueve la formación artística, la participación comunitaria y el fortalecimiento de iniciativas sociales.

Mario Vázquez de la Torre, presidente del consejo de la Cruz Roja Mexicana en Toluca, destacó la importancia de generar alianzas con proyectos culturales responsables, profesionales y comprometidos con la comunidad, y reiteró el papel que juega la participación de la gente para que la Institución continúe dando servicios de calidad.

En ese sentido, destacó que los recursos obtenidos a través de la colocación de boletos, se destinarán a la recuperación del camión de rescate que perdió la Delegación en la atención a un accidente en febrero pasado.

Asimismo, agradeció al DIF Estado de México y al Ayuntamiento de Lerma por la apertura, disposición y respaldo para hacer posible esta iniciativa a través de espacios emblemáticos como el Teatro Morelos y el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay.

“Cuando la sociedad, las instituciones y el arte trabajan juntos, logramos generar un impacto positivo real en nuestra comunidad. Estas iniciativas permiten acercarnos a las familias desde otro lugar: la sensibilidad, la empatía y la participación social”, expresó.

Por su parte, Sandra América Fuentes, directora de Imaginatio Art Studio y Furo Producciones, señaló que esta alianza representa una oportunidad para demostrar que el arte también puede generar impacto positivo fuera del escenario.

“Creemos profundamente en el poder transformador del arte y en su capacidad para construir comunidad, disciplina, sensibilidad y espacios de crecimiento humano”, expresó.

Asimismo, Carlos Liñán Rivera, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México, respaldó públicamente la iniciativa y confirmó el apoyo de la asociación para difundir las actividades artísticas y escénicas entre las instituciones educativas afiliadas.

En el evento estuvo también Edgar Gutiérrez Tapia, quinto regidor de Lerma y secretario de la Comisión de Educación y Cultura de dicho municipio, quien destacó la importancia de respaldar actividades culturales con impacto social y afirmó que Lerma mantiene una postura abierta y comprometida con este tipo de iniciativas.

“Lerma tiene los brazos abiertos para las actividades culturales con propósito social, porque creemos en el valor del arte como herramienta de formación, comunidad y transformación”, expresó.

Finalmente, Abel Fernando, reconocido actor y director escénico de Mamma Mia!, resaltó la importancia de impulsar proyectos artísticos profesionales en la región y de fortalecer espacios formativos para nuevos talentos.

Las instituciones participantes reiteraron que esta iniciativa busca consolidarse como un modelo de colaboración entre cultura, sociedad civil e instituciones comprometidas con el desarrollo comunitario.

Las actividades se presentarán así:

Mamma Mia!

Junio 20, a las 16:00 y 20:00 horas | Junio 21, 13:00 y 17:00 horas

Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay

Dirección escénica: Abel Fernando; Dirección Vocal: Alan Cahue; Coreografía: Juan Carlos López. Producción: Sandy Fuentes. Asistencia Escénica: Dan Bojorges.

El Mago de Oz

Junio 14, a las 13:00 y a las 16:00 horas

Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay

Dirección escénica: Sofi Rojano; Dirección Vocal: Sergio Alarcón; Coreografía: Juan Carlos López. Producción: Sandy Fuentes. Asistencia Escénica: Dan Bojorges.

Guerra

Julio 10, a las 19:00 horas

Teatro Morelos

Promotoría: Furo Producciones. Producción: Compañía mexicana La Piara, de Artus Chávez y Fernando Córdova, con colaboración de los directores Seth Bokley y Devon de Mayo.

Encuentro Dancístico Regional

Julio 11

Teatro Morelos

Producción: Imaginatio Art Studio y Furo Producciones.

Para participar en esta iniciativa, se pueden adquirir los boletos para las experiencias culturales ofertadas directamente en la Cruz Roja Delegación Toluca. Toda la información estará a disposición a través de las redes sociales de Imaginatio Art Studio (@Imaginatio Art Studio) y la Cruz Roja Toluca (@Cruz Roja_Toluca), en Facebook e Instagram.