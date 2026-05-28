Arte, historia e identidad en la nueva sede del SMSEM

Toluca, Méx.- Además de concentrar las actividades administrativas y de gestión para el magisterio, la nueva casa del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, también incorpora arte y cultura para arraigar valores, historia e identidad de la organización gremial.

En la entrada se encuentra el Monumento de la Unidad Sindical, obra del escultor Víctor Gutiérrez, elaborada a partir de la colecta de llaves realizada en las 14 regiones sindicales durante agosto de 2024.

La pieza, develada en la inauguración del inmueble, presenta cinco manos unidas que sostienen el territorio mexiquense, la figura del maestro y la alegoría a la patria, además de la letra omega extraída del escudo del SMSEM.

En la base de la escultura aparece un libro abierto con el lema “Por la educación al servicio del pueblo”, acompañado por ejemplares de volúmenes filosóficos, políticos, pedagógicos y literatura clásica universal, entre los que destacan Don Quijote de la Mancha, Pedro Páramo, Utopía y El Zarco.

Sobre las escaleras del recinto se encuentra una réplica del Hombre Sol, vitral primordial en la trayectoria del artista Leopoldo Flores, protagonista del Cosmovitral Jardín Botánico ubicado en el centro de la ciudad de Toluca.

Actualmente, el pintor y docente Juan José Silva, desarrolla en el vestíbulo de las nuevas oficinas un mural dedicado al Centenario de la Fraternidad y Unidad, conmemoración organizada por la dirigencia de Jenaro Martínez Reyes, líder sindical, para honrar a la Sociedad Mutualista de Maestros “Ánfora”, primera agrupación fundada en la entidad para defender los derechos laborales de los profesores.

El Edificio de la Unidad Sindical sustituyó a la construcción de Rayón y Murguía que dio servicio por más de 55 años, pero con el aumento de la membresía exigió la mudanza a un espacio digno del magisterio.