Más becas y apoyos para estudiantes UAEMéx

Toluca, Méx.- Para dar más oportunidades a las y los jóvenes, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) entregó becas, apoyos y estímulos Primavera 2026, lo que benefició a 18 mil 905 estudiantes.En Toluca, en el Edificio de Rectoría, la primera rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado entregó de manera simbólica 50 referencias simbólicas a alumnas y alumnos beneficiados, destacó que el 65 por ciento de los apoyos fueron destinados a jóvenes universitarias.

Ante estudiantes beneficiarios, la rectora de la Máxima Casa de Estudios auriverde puntualizó que este programa representa un respaldo para la comunidad auriverde, y a la vez, brinda un impacto positivo en la economía de las familias mexiquenses, así como en el bienestar social, principal cometido de la UAEMéx con la sociedad. Es por ello, que la servidora universitaria destacó que, bajo una política institucional de austeridad, eliminación de privilegios y priorización del estudiantado, la Transformación Universitaria ha consolidado una red de becas, apoyos y estímulos que atienden de manera integral las necesidades de las y los universitarios.

Ante el significado positivo de las becas, confirmó que para la promoción Primavera 2026, se destinó una inversión de 56.4 millones de pesos.Al respecto, la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, señaló que la Transformación Universitaria, ha permitido ampliar la oferta de becas, apoyos y estímulos con un enfoque de equidad, igualdad sustantiva y justicia social.Además, detalló que la promoción Primavera 2026 alcanzó una cifra equivalente a 76 por ciento del total de jóvenes beneficiados durante 2025, muestra del compromiso de la UAEMéx con su comunidad estudiantil y el uso responsable de los recursos públicos.

Zarza Delgado subrayó que la UAEMéx cuenta con una reforma al Reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos, la cual permite al estudiantado participar simultáneamente en las tres modalidades y amplía los beneficios para personas con discapacidad; madres, padres, tutores o cuidadores; integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; además de apoyos para transporte y alimentación.También reconoció la implementación de la beca de Permanencia Universitaria y de estímulos orientados al fortalecimiento del deporte, el cuidado ambiental, la cultura, la divulgación científica y el impulso de las mujeres en áreas STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Reconoció el impacto económico que afecta directamente en los hogares y en las trayectorias académicas, por lo que subrayó que la UAEMéx trabaja para garantizar igualdad de oportunidades y evitar que factores externos limiten la formación profesional de las y los estudiantes.“Como Universidad, estamos generando las condiciones que permitan brindar igualdad de oportunidades al estudiantado auriverde, evitando que factores externos limiten sus posibilidades de concluir sus estudios y desarrollar plenamente sus habilidades y conocimientos”, concluyó.