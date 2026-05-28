Dos hombres reciben 40 años de prisión por feminicidio en Chalco

Valle de Chalco, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró acreditar ante un Juez la plena responsabilidad de José Guadalupe Mario Ruíz Rodríguez y Abraham Ruíz Rodríguez en el delito de feminicidio, hecho por el cual fueron sentenciados a 40 años de prisión.

A través de las investigaciones efectuadas por esta Representación Social, se pudo establecer que el 7 de junio de 2024, la víctima se encontraba dentro de su domicilio, ubicado en Valle de Chalco Solidaridad, al cual ingresó una pareja formada por un hombre y una mujer, quienes la agredieron y privaron de la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Según revelaron las investigaciones, el acceso de los autores materiales del feminicidio al inmueble donde se encontraba la víctima, fue permitido por Abraham Ruíz Rodríguez, quien de antemano sabía de la llegada e intenciones de la pareja.

La participación de los agresores fue concertada por José Guadalupe Mario Ruíz Rodríguez, quien momentos antes sostuvo una conversación telefónica con el masculino, a quien ordenó llevar a cabo la agresión. Ambos sentenciados eran familiares de la víctima.

Una vez que la Fiscalía mexiquense tomó conocimiento del caso, realizó las indagatorias necesarias para identificar a los responsables, por lo que una vez contando con esta información, solicitó a un Juez una orden de aprehensión.

Al cumplimentar dicho mandamiento judicial, los elementos de la Fiscalía estatal aprehendieron a José Guadalupe Mario Ruíz Rodríguez y Abraham Ruíz Rodríguez, quienes fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial e ingresados al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la zona, donde quedaron vinculados a proceso.

Durante esta etapa, el Agente del Ministerio Público se allegó de más pruebas para demostrar la participación de ambos sujetos en el hecho delictivo investigado, las cuales fueron presentadas al Juez; con base en las mismas, esta autoridad declaró culpables a José Guadalupe Mario Ruíz Rodríguez y a Abraham Ruíz Rodríguez, del delito de feminicidio, por lo cual les dictó una sentencia de 40 años de prisión para cada uno de ellos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.