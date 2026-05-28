Detienen a tres personas por robo a casa habitación en Nezahualcóyotl

Redacción

Redacción 28 mayo, 2026

28 mayo, 2026 Policía

Policía Neza, Nezahualcóyotl

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Nezahualcóyotl, Méx.- Elementos del Sector 4 “Sol” y del Grupo Metropolitano Titanes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl lograron la detención de dos hombres y una mujer, presuntamente relacionados con el delito de robo a casa habitación en la colonia El Sol.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban labores de vigilancia y patrullaje preventivo, cuando un ciudadano solicitó apoyo de manera inmediata. La víctima se encontraba amarrada de las manos con cinchos de plástico y refirió que momentos antes dos hombres y una mujer ingresaron a su domicilio, donde lo amagaron con un arma de fuego para despojarlo de diversas pertenencias y dinero en efectivo.

Ante esta situación, los policías implementaron acciones de búsqueda en la zona, logrando ubicar metros más adelante un vehículo Chevrolet Beat color gris, en el que viajaban los probables responsables, procediendo a su detención.

Durante una inspección preventiva, a Jairo Antonio N., de 28 años de edad, le fue asegurada un arma de fuego tipo revólver calibre .38, abastecida con tres cartuchos útiles expansivos. A Andrés N., de 26 años, le localizaron un desarmador y dinero en efectivo; mientras que, a Edith Alejandra N., de 37 años, le fueron aseguradas diversas piezas de joyería presuntamente sustraídas.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Estas acciones forman parte de los trabajos que se realizan en el marco del operativo “Mando Unificado Oriente”, en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el objetivo de combatir delitos que afectan el patrimonio y la tranquilidad de las familias.