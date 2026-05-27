“Escuelas con Agua” llega a mil sistemas instalados en el EdoMéx

Valle de Chalco, Méx.- Con la entrega del sistema número mil de captación de agua de lluvia del programa Escuelas con Agua, el Estado de México celebró un avance significativo en materia de sustentabilidad hídrica en planteles educativos, al consolidar una estrategia que ha permitido beneficiar a más de 50 mil estudiantes en 152 escuelas de la entidad.

En un acto realizado en la Escuela Primaria “Estela Tizapa Montesinos”, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la ceremonia junto al director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, así como representantes de la industria mexicana de Coca-Cola y la Fundación Coca-Cola México, instancias que participan en este programa de colaboración público-privada.

Durante su intervención, la mandataria estatal subrayó el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada para atender uno de los principales retos estructurales del país que es el acceso y manejo eficiente del agua. En ese sentido, reconoció el acompañamiento de la CONAGUA y el impulso de la Federación en proyectos de infraestructura hidráulica, al tiempo que destacó la importancia de fortalecer una cultura del cuidado del recurso entre la comunidad escolar.

Gómez Álvarez expresó además su reconocimiento al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su respaldo a políticas orientadas al derecho humano al agua y la sustentabilidad, así como por el impulso de programas sociales y educativos que impactan directamente en las familias mexiquenses.

La gobernadora mexiquense resaltó también el componente formativo del programa, al señalar que no solo se trata de infraestructura, sino de un proceso de enseñanza sobre el uso responsable del agua que involucra a estudiantes, docentes y padres de familia.

“Cuando se trabaja en equipo se pueden lograr grandes beneficios”, enfatizó, al llamar a la comunidad escolar a reforzar hábitos de cuidado ambiental y gestión responsable del agua, incluso mediante la participación activa de los niños como promotores de estas prácticas en sus hogares.

La ceremonia contó con la presencia de representantes del sector empresarial y de organizaciones vinculadas al proyecto, entre ellos Louis Balat Joseph, presidente de Coca-Cola México; Catherine Reuben Hatounian, directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA México; Rodrigo Feria Cano, director ejecutivo de Fundación Coca-Cola México; Antonio Guillén Rivera, presidente del Consejo de Administración de Grupo Rica; y Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Arca Continental, además de autoridades municipales y educativas.

Con la puesta en marcha del sistema número mil en Valle de Chalco, el programa Escuelas con Agua refuerza su presencia en el Estado de México como una estrategia de adaptación hídrica y sostenibilidad escolar, en un contexto donde el acceso al agua continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales y sociales de la región.

Cabe destacar que el programa Escuelas con Agua permite la instalación de sistemas de captación pluvial capaces de recolectar hasta 750 mil litros de agua al año por plantel, volumen suficiente para cubrir entre tres y cinco meses de necesidades básicas en los centros escolares. Este recurso es utilizado principalmente en sanitarios, limpieza y mantenimiento de instalaciones, contribuyendo a reducir la dependencia del suministro mediante pipas o redes convencionales.

De acuerdo con datos presentados durante el evento, en el Estado de México este esquema ha permitido captar más de 3.26 millones de litros de agua de lluvia, equivalente a 326 pipas, beneficiando a más de 50 mil estudiantes en 19 municipios. A esta estrategia se suma el esfuerzo del gobierno estatal, que ha instalado 220 sistemas adicionales de captación pluvial, con impacto en casi 48 mil alumnos distribuidos en 65 municipios.