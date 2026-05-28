Familiares de sujeto acusado de asesinato bloquean la autopista México-Puebla
- Redacción
- 28 mayo, 2026
- Nacional e Internacional
- México, Puebla
- 0 Comments
Desde Puebla
Hace algunos minutos, familiares de Ricardo N, señalado por homicidio, bloquearon la autopista México–Puebla rumbo a Huejotzingo, a la altura de la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan.
Los quejosos exigen transparencia en el proceso legal y denuncian presuntas irregularidades y extorsión.
La circulación afecta con sentido a la ciudad de Puebla.