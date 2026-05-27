Toluca se contagiará de futbol con la iniciativa “Toluca Recreativa Del Balón a Colón 2026”

Toluca, Méx.- Toluca se prepara para vivir un ambiente mundialista con la llegada de “Toluca Recreativa Del Balón a Colón 2026”, iniciativa promovida por el gobierno municipal encabezado por Ricardo Moreno, que transformará Paseo Colón en un espacio de convivencia, deporte y entretenimiento familiar durante ocho fines de semana.

El proyecto fue presentado durante la conferencia “La Toluqueña”, donde el alcalde reiteró su compromiso con la activación física y el impulso al deporte como una herramienta para fortalecer el tejido social y generar espacios seguros para las familias toluqueñas.

La directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), Berenice Castro, detalló que la tradicional “Ruta Dominical Toluca Recreativa” adoptará una temática futbolera inspirada en la próxima Copa del Mundo de 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Cada domingo, de 8:00 a 12:30 horas, niñas, niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de actividades recreativas relacionadas con el futbol, entre ellas intercambio de estampas del álbum mundialista, concursos de tiro a gol, dominadas, mini retas, trivias y rifas, además de la presencia de futbolistas invitados.

A la par, continuarán actividades ya conocidas dentro de este programa recreativo como paseos en bicicleta, caminatas, clases fitness y ajedrez gigante, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y recuperar espacios públicos para la convivencia ciudadana.

El alcalde Ricardo Moreno también aprovechó el encuentro para reconocer públicamente a deportistas toluqueños que destacaron en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, quienes representaron al municipio y consiguieron importantes resultados a nivel nacional.

Entre los atletas homenajeados estuvieron Valeria Gil, medallista de bronce en Frontón; Yazmín Hazel Castro, ganadora de plata nacional; Héctor Gil, medallista de plata en Trinquete Mano; y Mónica Lizeth Martínez, tercer lugar nacional en los 1500 metros categoría Sub-23.

Asimismo, se reconoció la labor de los entrenadores Ernesto Rico Rico y Alfredo Peñaloza Carmona, quienes han contribuido al desarrollo de nuevos talentos deportivos en Toluca.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca consolidar al deporte y la recreación como parte fundamental de la vida cotidiana de las familias mexiquenses.